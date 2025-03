Công an cảnh báo: Để đảm bảo an toàn, không nên thực hiện giao dịch ngân hàng khi đang làm điều này

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước đã cảnh báo người dân về nguy cơ mất an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu cá nhân khi thanh toán online (trực tuyến) trên mạng wifi công cộng.

Theo Điều 18 Thông tư số 50/2024/TT-NHNN ngày 31/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) quy định: "Không nên sử dụng mạng wifi công cộng khi sử dụng dịch vụ Online Banking".

Trên thực tế, việc kết nối vào mạng wifi công cộng tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật. Cụ thể, tin tặc có thể tạo các điểm truy cập giả mạo, đặt tên giống các mạng wifi chính thống để lừa người dân kết nối.

Khi đó, tin tặc có thể theo dõi hoạt động trên thiết bị, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, người dân không nên thực hiện giao dịch ngân hàng khi kết nối wifi công cộng. Trong trường hợp cần thiết, hãy sử dụng mạng 4G/5G cá nhân, kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển khoản.

Khi người dân quét mã QR thanh toán, chỉ nên thực hiện tại các cửa hàng uy tín để tránh nguy cơ bị cài mã độc hoặc dẫn đến trang web giả mạo.

Bên cạnh đó, khi nhập mã PIN hoặc mật khẩu, người dân cần che chắn cẩn thận, tránh bị camera hoặc kẻ gian ghi lại. Đồng thời, người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức lừa đảo qua các cổng thông tin điện tử chính thống để chủ động phòng tránh, bảo vệ tài sản cá nhân.