Công an cảnh báo hộ kinh doanh sử dụng loa thông báo chuyển tiền

Sự phổ biến của thanh toán không dùng tiền mặt kéo theo nhu cầu sử dụng các thiết bị loa thông báo biến động số dư tại nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh. Tuy nhiên, lợi dụng xu hướng này, các đối tượng lừa đảo đang sử dụng nhiều cách thức nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử của người dùng. Một trong các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay là giả mạo nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt thiết bị.

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Điện Biên, các đối tượng thường chủ động liên hệ nạn nhân qua mạng xã hội, tự xưng là nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt loa thông báo chuyển khoản cho tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn người dùng cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số hoặc ứng dụng xác thực ví điện tử. Tiếp đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh chân dung để thực hiện các bước xác minh danh tính trực tuyến.

Đáng chú ý, các đối tượng còn tìm cách lấy mã OTP gửi về điện thoại hoặc hướng dẫn người dùng kích hoạt các dịch vụ thanh toán theo yêu cầu. Khi có đủ thông tin, kẻ gian nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của nạn nhân, từ đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng ghi nhận trường hợp chị N.T.M.T bị một đối tượng liên hệ qua mạng xã hội để hỗ trợ cài đặt loa thông báo cho ví điện tử. Sau khi làm theo hướng dẫn của đối tượng, tài khoản của nạn nhân đã bị thực hiện liên tiếp nhiều giao dịch chuyển tiền trái phép với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, đối tượng nhanh chóng xóa toàn bộ nội dung trao đổi nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào dưới mọi hình thức.

Người dân cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân như căn cước công dân để tránh bị lợi dụng mở tài khoản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo công nghệ cao, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.