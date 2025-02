Công an cấp xã sẽ thực hiện cấp căn cước công dân

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thông tin tại họp báo

Tại buổi họp báo công bố Nghị định số 02/2025/NĐ-CP của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an cho biết từ ngày 1/3, hệ thống tổ chức ngành công an sẽ chỉ còn ba cấp: Bộ, tỉnh, xã. Điều này khiến nhiều người dân quan tâm đến việc thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt là cấp căn cước công dân.

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết hiện nay, việc cấp căn cước công dân được thực hiện tại hai cấp: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (công an cấp tỉnh). Đội quản lý hành chính (công an cấp huyện).

Tuy nhiên, do công an cấp huyện không còn hoạt động từ ngày 1/3, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương chuyển toàn bộ chức năng cấp căn cước công dân về công an cấp xã. Việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân, tránh gián đoạn.

Trước mắt, công an các địa phương sẽ bố trí địa điểm thu nhận hồ sơ tại cấp xã, chọn những nơi có vị trí thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế, các địa phương có thể tiếp tục sử dụng trụ sở công an huyện cũ để tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông , cũng thông tin về việc phân cấp tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.

Theo đó, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao nhiệm vụ quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe . Cụ thể: Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận nhiệm vụ tương ứng với Cục Đường bộ Việt Nam. Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận nhiệm vụ tương ứng với Sở Giao thông Vận tải.

Về thủ tục, các thành phần hồ sơ đổi giấy phép lái xe vẫn được giữ nguyên khi Bộ Công an tiếp nhận quản lý. Người dân có thể thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe như bình thường.

Hiện có hai hình thức tiếp nhận hồ sơ: Trực tiếp tại các điểm tiếp nhận do Bộ Công an công bố. Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ Công an sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, giúp rút ngắn quy trình, giảm tối đa việc xuất trình giấy tờ bản giấy. Giấy phép lái xe mới sẽ được tự động tích hợp trên các nền tảng điện tử, giúp người dân thuận tiện hơn trong các lần cấp đổi sau này.