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Công an công bố 6 số điện thoại lừa đảo, tất cả người dân cần biết

| | Sống

Các cuộc gọi lừa đảo thường đổ chuông 1–3 giây nhằm rà soát số điện thoại đang hoạt động, phân tích giọng nói... để phân loại nạn nhân.

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản và gây hoang mang cho người dân.

Một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến:

Nháy máy, gọi điện từ số lạ rồi tắt (đầu số 022..., 024..., 028...): Đổ chuông 1–3 giây nhằm rà soát số điện thoại đang hoạt động, phân tích giọng nói (xác định độ tuổi, giới tính, mức độ cảnh giác) để phân loại nạn nhân, bán dữ liệu hoặc thu cước phí cao khi người dân gọi lại.

Giả danh cơ quan nhà nước: Tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra".

Giả danh nhân viên dịch vụ: Mạo danh ngân hàng, điện lực, shipper hoặc cán bộ hỗ trợ thủ tục công để lấy thông tin tài khoản, mã OTP.

Mạo danh người quen: Hack hoặc tạo tài khoản Facebook, Zalo giả làm người thân, bạn bè nhắn tin mượn tiền khẩn cấp.

Bẫy tài chính và việc làm: Dụ dỗ đầu tư tài chính online, kiếm tiền nhanh, "việc nhẹ lương cao".

Cài đặt mã độc: Hướng dẫn, ép buộc cài ứng dụng lạ để chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền tài khoản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân:

Ứng xử với cuộc gọi lạ: Không gọi lại các số điện thoại lạ nháy máy hay không rõ nguồn gốc. Chủ động chặn và báo cáo số điện thoại bất thường cho nhà mạng.

Nguyên tắc "3 Không": Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; Không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ người nhận; Không truy cập đường link lạ hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Lưu ý làm việc với cơ quan chức năng: Cơ quan nhà nước không làm việc qua điện thoại và không yêu cầu chuyển tiền. Khi nhận cuộc gọi đe dọa hoặc yêu cầu chuyển tiền, cần lập tức tắt máy.

Thận trọng trong giao dịch: Không đứng tên hộ, vay tiền hộ hay ký giấy tờ khi chưa hiểu rõ nội dung; Tuyệt đối không vay tiền qua môi giới tín dụng không chính thức.

Tố giác tội phạm an toàn: Thực hiện tố giác đúng quy định, trực tiếp tại cơ quan Công an gần nhất, không qua trung gian và không chi trả bất kỳ khoản phí trái quy định nào.

Mỗi người dân hãy chủ động nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và tuyên truyền cho người thân cùng phòng tránh!

Người có liên quan với số điện thoại, tài khoản Zalo, Facebook sau khẩn trương trình báo công an

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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