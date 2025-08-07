Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an đã cảnh báo nhiều lần, người phụ nữ Hà Nội vẫn chuyển khoản 340 triệu đồng cho lừa đảo

07-08-2025 - 17:39 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội tiếp tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cũ nhưng vẫn nhiều người sập bẫy

Công an đã cảnh báo nhiều lần, người phụ nữ Hà Nội vẫn chuyển khoản 340 triệu đồng cho lừa đảo- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an Hà Nội cho biết, dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn mất tiền bởi chiêu trò làm cộng tác viên online. Mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 300 triệu đồng khi làm cộng tác viên online.

Theo đó, vào ngày 21/7/2025, chị C (SN 1981; trú tại Thượng Cát, Hà Nội) có lên mạng tìm việc làm online. Chị C sau đó tham gia làm cộng tác viên cho một công ty thời trang với quảng cáo làm nhiệm vụ tương tác sẽ được hưởng tiền hoa hồng.

Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền. Chị C chuyển 340 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền gốc cũng như tiền hoa hồng. Phát hiện mình bị lừa, chị C đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng ngừa lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

