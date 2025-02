Công an ‘dỏm’ đi ô tô biển xanh vào trường đọc lệnh bắt sinh viên

Ngày 20/2, Công an phường Bình Chuẩn (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương ) đã tiếp nhận tin báo từ một người dân sinh sống trên địa bàn về việc, người này bị nhóm người lạ mặc quân phục giống công an đến tại trường Đại học Thủ Dầu Một (phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) đòi bắt giữ để điều tra về tội “rửa tiền”. Nạn nhân là anh T.H.C., hiện đang là sinh viên năm 3, trường đại học kể trên.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong , anh C. trình bày, vào ngày 18/2, khi đang ở trong trường học, anh nhận được điện thoại của người lạ, xưng là công an. Người này thông báo, anh C. có liên quan đến đường dây “ rửa tiền ” nên đề nghị phối hợp để điều tra.

Khi anh C. nói đang ở trường thì người xưng là công an nói sẽ trực tiếp đến trường để đưa đi. Sau đó, nhóm 3 người đi ô tô 7 chỗ mang biển số tỉnh Đồng Nai (biển xanh) đi vào trường Đại học Thủ Dầu Một gặp anh C.

Trường Đại học Thủ Dầu Một nơi nhóm đối tượng đến gặp nam sinh

Những người này mặc quân phục giống công an đề nghị anh C. lên xe ô tô để đi về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra. Do bản thân không thực hiện hành vi phạm tội gì nên anh C. không đồng ý đi theo và nói phải về nhà để báo tin cho người thân biết.

Sau đó, nhóm người này đồng ý để anh C. đi xe máy về nhà và di chuyển ô tô phía sau. Tuy nhiên, khi anh C. về đến nhà (cách trường hơn 10km) thì xe của các đối tượng rời đi.

Một lúc sau, nhóm này gọi điện thoại tới đe dọa, đề nghị anh C. dùng mạng xã hội, truy cập vào đường link để làm theo hướng dẫn nếu không làm việc trực tiếp.

“Trước đây tôi từng bị đối tượng giả danh công an , viện kiểm sát gọi điện để lừa đảo nên khi xuất hiện nhóm đối tượng, bản thân đã đề phòng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã đến trụ sở công an nơi sinh sống để trình báo”- anh C. nói và cho biết trước đây có đánh rơi giấy tờ tùy thân, nghi bị lộ lọt thông tin cá nhân từ đây.

Cũng theo anh C., các đối tượng ngoài mặc quân phục giống công an còn có các công cụ hỗ trợ của ngành.

Nhóm đối tượng mặc quân phục giống công an đưa danh sách các trường hợp bị bắt cho nam sinh xem. Đại diện Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, đây là văn bản giả mạo cơ quan chức năng của các đối tượng

Bước đầu, cơ quan công an xác định, đây là nhóm đối tượng lừa đảo, nhưng hình thức đến gặp trực tiếp nạn nhân để hù dọa thì đây là lần đầu tiên.

Đại diện trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, nam sinh đã đến gặp giảng viên của khoa và trình bày toàn bộ diễn biến. Khu vực phòng học, nơi nhóm người đến làm việc với nam sinh gần với nhà xe sinh viên, góc khuất camera.

Hiện, Công an Bình Dương đang làm việc với nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, truy tìm đối tượng.