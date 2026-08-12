Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an đồng loạt kiểm tra, phát hiện hàng trăm máy tính sử dụng phần mềm không bản quyền

| | Sống

Công an đồng loạt kiểm tra, phát hiện hàng trăm máy tính sử dụng phần mềm không bản quyền

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long đồng loạt kiểm tra hoạt động của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, internet trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại cơ sở Y.G (phường Hòa Thuận), đoàn kiểm tra phát hiện 26 máy tính, gồm 1 máy chủ và 25 máy trạm, cài đặt hệ điều hành Windows không có bản quyền; trong đó nhiều máy còn cài đặt Microsoft Office không có bản quyền.

Tại cơ sở N.X (phường Trà Vinh), kiểm tra 22 máy tính gồm máy quản lý, máy chủ và máy trạm, lực lượng chức năng xác định có 14 máy cài đặt hệ điều hành Windows và Microsoft Office không được kích hoạt bằng bản quyền hợp pháp của Microsoft. Đáng chú ý, một số thiết bị được kích hoạt bằng các công cụ của bên thứ ba như KMSpico hoặc Activation Script.

Lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra các cơ sở internet trên địa bàn

Đối với cơ sở Internet V.Đ (phường Hòa Thuận), kết quả kiểm tra cho thấy máy chủ cùng 17 máy trạm đều cài đặt hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office không có bản quyền.

Tại cơ sở N. (phường Hòa Thuận), lực lượng chức năng kiểm tra 32 máy tính, trong đó có 29 máy đang hoạt động. Qua kiểm tra, toàn bộ số máy đang hoạt động đều cài đặt Windows 10 Pro và Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 không có bản quyền.

Tại cơ sở V.G (phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long), qua kiểm tra, 30 máy trạm được cài đặt hệ điều hành Windows 10 pro và Microsoft Office 2019 đều không có bản quyền, 1 máy chủ chạy hệ điều hành Windows 10 Enterprise và Microsoft Office 2019 đều không có bản quyền.

Tất cả có 118 máy tính đang hoạt động đã được kiểm tra, gồm 5 máy chủ, 1 máy quản lý điều hành và 112 máy trạm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, ghi nhận lời trình bày của các chủ cơ sở, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo: Việc sử dụng phần mềm không có bản quyền không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin.

Các phần mềm được kích hoạt bằng công cụ trái phép có thể chứa mã độc, tạo lỗ hổng bảo mật, làm gia tăng nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu hoặc bị lợi dụng để thực hiện các hành vi tấn công mạng. Do đó, các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, sử dụng phần mềm có bản quyền nhằm bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long

Kim Linh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Một lớp có 46/47 học sinh trúng tuyển trường y, 2 em đạt 30 điểm

Nóng: Một lớp có 46/47 học sinh trúng tuyển trường y, 2 em đạt 30 điểm Nổi bật

Trong vài giờ tới, khu vực này sẽ có mưa to đến rất to: Người dân hết sức lưu ý

Trong vài giờ tới, khu vực này sẽ có mưa to đến rất to: Người dân hết sức lưu ý Nổi bật

Vừa chuyển 50 triệu đồng cho 1 chủ tài khoản chứng khoán SN 2001, Lê Nguyễn Ngọc Phương lập tức trình báo công an

Vừa chuyển 50 triệu đồng cho 1 chủ tài khoản chứng khoán SN 2001, Lê Nguyễn Ngọc Phương lập tức trình báo công an

15:54 , 12/08/2026
Hôm qua - 11/8, bắt quả tang 1 đối tượng đang vi phạm tại sân bay Nội Bài

Hôm qua - 11/8, bắt quả tang 1 đối tượng đang vi phạm tại sân bay Nội Bài

15:51 , 12/08/2026
Nguyên nhân miền Bắc nắng nóng gần 40°C giữa tiết lập Thu

Nguyên nhân miền Bắc nắng nóng gần 40°C giữa tiết lập Thu

15:45 , 12/08/2026
Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung sau

Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung sau

15:30 , 12/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên