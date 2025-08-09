Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội công bố 20 số điện thoại mới mà người dân cần đặc biệt chú ý

09-08-2025 - 17:44 PM | Kinh tế số

Phòng CSGT CATP Hà Nội mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Nhân dân qua số điện thoại Đội trưởng các đơn vị.

Công an Hà Nội công bố 20 số điện thoại mới mà người dân cần đặc biệt chú ý- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội về cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, Phòng CSGT công khai số điện thoại cá nhân của Đội trưởng các đội công tác có chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết thủ tục hành chính để Nhân dân liên hệ.

Công an Hà Nội công bố 20 số điện thoại mới mà người dân cần đặc biệt chú ý- Ảnh 2.

Việc công khai số điện thoại cá nhân của Đội trưởng các đội công tác nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tiếp nhận phản ánh, đóng góp ý kiến của người dân theo từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách với tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức có thể nhắn tin, gọi điện (qua Zalo, Viber) đến số điện thoại của Đội trưởng các đơn vị để phản ánh, đóng góp ý kiến liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT hoặc hoạt động của lực lượng CSGT Hà Nội; thông tin được tiếp nhận cả trong và ngoài giờ hành chính.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông qua các kênh: Trực ban Phòng CSGT: 0243.942.4451; Trung tâm điều khiển giao thông (Phòng CSGT): 0692.196.550 hoặc Ứng dụng iHanoi (trên điện thoại thông minh). Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo quy định.

Đại Phú

