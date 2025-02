Công an Hà Nội đã xác định ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng lộ, mất thông tin tài khoản, mật khẩu vào các hệ thống thông tin dùng chung

Cổng Thông tin điện tử Công an TP. Hà Nội ngày 20/2 thông tin: Thông qua thực hiện công tác giám sát, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố phát hiện tình trạng lộ, mất thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập vào các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn thành phố.

Qua phân tích, xác định nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng chưa tuân thủ các quy định và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, sử dụng mật khẩu mặc định, mật khẩu yếu; máy tính không cài phần mềm diệt virus hoặc có cài nhưng đã hết hạn, không thường xuyên cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật; tải và cài các phần mềm không rõ nguồn gốc, lưu mật khẩu trên trình duyệt web …

Cơ quan cho biết, việc lộ, mất thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập đăng nhập vào các hệ thống thông tin dùng chung gây mất an toàn, an ninh thông tin mạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Để bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin cho các Hệ thống thông tin dùng chung, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người sử dụng:

Thường xuyên cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật hệ điều hành, nâng cấp phần mềm ứng dụng; không tải, cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc.

Sử dụng máy tính cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền và thường xuyên cập nhật.

Định kỳ, thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập các hệ thống thông tin (tối đa 03 tháng/lần), thiết lập, sử dụng mật khẩu mạnh (tối thiểu 08 ký tự, bao gồm chữ viết hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt …); không lưu thông tin tài khoản, mật khẩu trên trình duyệt web.

Đề nghị đơn vị, cơ quan chủ quản Hệ thống thông tin dùng chung thu hồi các tài khoản khi không còn nhu cầu sử dụng tránh bị khai thác, truy cập trái phép.