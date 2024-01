Công an Hà Nội phát hiện 575 đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

Chiều 19-1, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết vi phạm nồng độ cồn là một trong những hành vi đang được Công an TP Hà Nội tập trung xử lý trong thời gian qua.

Theo thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, trong năm 2023, Công an TP Hà Nội đã xử lý hơn 73.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền xử phạt khoảng hơn 357 tỉ đồng.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng công an đã xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ người vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là đối với công chức, đảng viên, viên chức để nêu gương.

Trong năm 2023, Công an TP Hà Nội đã xử lý 575 đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Những cán bộ vi phạm nồng độ cồn còn bị cơ quan quản lý trực tiếp xử lý kiểm điểm hoặc kỷ luật theo quy định.

Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

Trước đó, nhằm nhằm hình thành văn hóa "đã uống rượu bia thì không lái xe" cho toàn xã hội cùng quan điểm xử lý vi phạm "không vùng cấm, không ngoại lệ" trên phạm vi toàn quốc, 6 tổ công tác của Bộ Công an tăng cường xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.

Để tiếp tục ngăn chặn những vụ tai nạn do nồng độ cồn, ma túy và hình thành thói quen, văn hóa cho người dân, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tổng kiểm soát hoạt động vận tải, tiếp tục xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn; đồng thời cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong công an nhân dân ký cam kết và sẽ nêu gương những chiến sĩ đi đầu trong chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông.