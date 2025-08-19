Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội thông báo tới tất cả người tham gia giao thông từ 7h30 ngày mai

19-08-2025 - 06:21 AM | Xã hội

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện là từ 07h30’ đến 11h30' ngày 19/8/2025.

Tối 18/8, Công an TP Hà Nội đã có thông báo cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án lớn trên địa bàn Thủ đô ngày 19/8.

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 07h30’ đến 11h30' ngày 19/8/2025.

Theo đó, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500 kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên,.. đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, QL18, Võ Văn  Kiệt,...và ngược lại.

Các phương tiện từ QL3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - QL18 đi Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.

Người dân khi đi qua các tuyến phố, khu vực tổ chức sự kiện như đường Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 5, Quốc lộ 1A, đường gom Đại lộ Thăng Long… cần tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông, hệ thống biển báo, chỉ dẫn phân luồng.

Công an Hà Nội thông báo tới tất cả người tham gia giao thông từ 7h30 ngày mai- Ảnh 1.

Công an Hà Nội phân luồng giao thông để phục vụ ngày lễ đặc biệt - Ảnh: CA Hà Nội

Công an Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo. 

Công an thành phố Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng mai, ngày 19/8, lúc 9 giờ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, TP Hà Nội sẽ diễn ra lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỉ đồng. 80 điểm cầu trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án và sẽ đồng loạt diễn ra trong đó, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là điểm cầu trung tâm.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

