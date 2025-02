Công an Hà Nội triệt xóa ổ nhóm kêu gọi hơn 2 nghìn người tham gia "đào" tiền ảo MPX

Ngày 28/2, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, thông tin, cơ quan này vừa triệt phá một ổ nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo hoạt động xuyên quốc gia. Số lượng người bị lừa lên đến hàng nghìn người với số tiền đặc biệt lớn.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh công an quận Cầu Giấy)

Theo kết quá điều tra, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (SN: 1991, HKTT: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Hoàng Văn Quyết (SN: 1994; HKTT Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bàn bạc với một đối tượng là Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan; có công ty Crossfi tại Dubai, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để tạo ra trang wed Crossfi.org.

Các đối tượng quảng cáo đây là dự án hệ sinh thái tiền mã hóa trên toàn thế giới, giống như đồng Bitcoin. Sau đó, chúng tự tạo ra đồng tiền MPX và quảng cáo đồng MPX sẽ “đào” được đồng XFI (XFI là đồng tiền kỹ thuật số chính thống trên thị trường tiền ảo quốc tế). Thực tế đồng MPX không thể “đào” ra đồng XFI như các đối tượng quảng cáo.

Giao diện đồng MPX

Các đối tượng tổ chức các hội nghị, hội thảo, sau đó mời bị hại mua đồng MPX. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn tổ chức cho khách hàng đi du lịch ở Dubai; quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền ảo XFI để thanh toán tại các siêu thị cửa hàng.

Các đối tượng còn gây dựng hình ảnh quảng cáo đối tượng Alexsandr Mamasidikov trên các nền tảng mạng xã hội facebook, zalo, google là tỉ phú tiền mã hóa, cố vấn cho Hiệp hội tiền điện tử và chuỗi khối phi tập trung quốc tế, được tạp chí danh giá hàng đầu thế giới Forbes vinh danh với những đóng góp cho lĩnh vực công nghệ toàn cầu, có khả năng can thiệp vào giá trị của đồng XFI để lôi kéo người tham gia đầu tư mua đồng MPX, từ đó chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Bước đầu, Công an quận Cầu Giấy xác định có khoảng 2.000 người đã tham gia đầu tư đồng tiền ảo trên với số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2.000 tỉ đồng.

Nhiều xe sang bị thu giữ

Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 19 xe ôtô hạng sang và siêu sang như Rolls - Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa ước tính khoảng 500 tỉ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng cầm đầu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.