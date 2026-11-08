Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của người dân

| | Kinh tế số

Người dân cần chú ý khuyến cáo từ cơ quan Công an.

Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của người dân- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian gần đây, tình trạng mua bán, sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả trên không gian mạng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Theo đó, với tâm lý ngại thi sát hạch nhưng muốn nhanh chóng có GPLX để sử dụng, một số người đã tìm mua và sử dụng giấy phép giả để điều khiển phương tiện giao thông.

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện không được đào tạo, sát hạch theo quy định, mà còn tiếp tay cho hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng sẽ lợi dụng tâm lý này và đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn trên không gian mạng, cam kết làm GPLX nhanh, giá rẻ và có thể tích hợp trên ứng dụng VNeID để người mua tin tưởng.

Tuy nhiên, cơ quan Công an nhấn mạnh, đây là những thủ đoạn nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật, người mua có thể bị lừa đảo, mất tiền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng giấy tờ giả.

Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của người dân- Ảnh 2.

Người dân tự giác giao nộp giấy phép lái xe giả cho lực lượng Công an (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Qua công tác nắm tình hình và vận động quần chúng, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường thu hồi 11 GPLX giả do người dân tự giác giao nộp.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng GPLX giả, Công an tỉnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm, tham gia làm, mua bán hoặc sử dụng GPLX giả dưới bất kỳ hình thức nào.

Người có hành vi làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Khi phát hiện các hành vi làm, mua bán, sử dụng GPLX giả, người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác với cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn bộ người dân hay liên lạc với người thân bằng Zalo đặc biệt lưu ý cảnh báo 'nóng' từ công an

Toàn bộ người dân hay liên lạc với người thân bằng Zalo đặc biệt lưu ý cảnh báo 'nóng' từ công an Nổi bật

Cục An ninh mạng cảnh báo thông tin suy diễn từ khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm 72 giờ

Cục An ninh mạng cảnh báo thông tin suy diễn từ khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm 72 giờ Nổi bật

Cách tra cứu tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế qua eTax Mobile và CCCD/CMND

Cách tra cứu tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế qua eTax Mobile và CCCD/CMND

15:20 , 08/11/2026
Biển số ô tô có thể bị dùng để lần theo hành trình của chủ nhân như thế nào?

Biển số ô tô có thể bị dùng để lần theo hành trình của chủ nhân như thế nào?

14:28 , 08/11/2026
Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng tới người dân

Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng tới người dân

13:59 , 08/11/2026
Từng nhờ game thủ mà sống sót, giờ AMD lại ưu tiên cho AI, bỏ rơi game thủ

Từng nhờ game thủ mà sống sót, giờ AMD lại ưu tiên cho AI, bỏ rơi game thủ

13:30 , 08/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên