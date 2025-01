Công an Sơn La truy tìm một nhân viên ngân hàng

Ngày 17/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định truy tìm người đối với đối tượng Cầm Văn Thắng (sinh năm 1993, trú tại Tiểu khu 4, thị trấn ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) liên quan đến vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình – Phòng Giao dịch Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng TMCP An Bình – Phòng Giao dịch Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Để việc xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đảm bảo theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc.

Đối tượng Cầm Văn Thắng. (Ảnh: Công an Sơn La)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về Cầm Văn Thắng đang ở đâu, thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La, địa chỉ: 678 đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, SĐT: 0692.668.0999, điều tra viên Đinh Công Thương, SĐT: 0982.220.728 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận xử lý theo quy định.