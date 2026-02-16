Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an thông báo tới người dân nhận được tin nhắn SMS có nội dung sau

16-02-2026 - 19:10 PM | Kinh tế số

Bộ Công an phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân.

Ảnh minh họa

Bộ Công an gửi tin nhắn: Đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Khi phát hiện hành vi vi phạm, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gửi tố giác, kiến nghị, phản ảnh qua ứng dụng VNeID.

Cách gửi tố giác, kiến nghị, phản ảnh qua ứng dụng VNeID

Bước 1: Đăng nhập và tạo yêu cầu

- Đầu tiên, bạn truy cập và đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

- Tại màn hình chính, bạn chọn ‘Dịch vụ khác’, sau đó ấn chọn ‘Kiến nghị, phản ánh về ANTT’.

- Nhấn nút ‘Tạo mới yêu cầu’ để bắt đầu tạo phản ánh.

Bước 2: Nhập thông tin kiến nghị, phản ánh về An ninh trật tự

- Tại phần ‘Thông tin người kiến nghị’, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin cá nhân của bạn trên VNeID.

+ Trường hợp bạn muốn kiến nghị ẩn danh, bạn chọn ‘Ẩn danh’. Tuy nhiên, kiến nghị phản ánh của bạn có thể bị từ chối tiếp nhận nếu không có thông tin làm căn cứ xác minh, giải quyết.

+ Trường hợp bạn đại diện cơ quan, tổ chức để kiến nghị, bạn nhấn ô vuông ‘Là đại diện cơ quan, tổ chức’ và nhập thông tin tên đơn vị và mã số thuế.

- Tại phần ‘Thông tin vụ việc’, bạn ấn chọn các thông tin theo vụ việc muốn tố giác.

- Tại phần ‘Địa điểm xảy ra’, bạn điền đầy đủ địa chỉ, hình ảnh, tóm tắt diễn biến sự việc, hậu quả xảy ra. Trường hợp bạn không nhớ địa điểm xảy ra vụ việc, bạn ấn chọn ô vuông 'Không nhớ địa điểm xảy ra vụ việc' và cần thêm hình ảnh và tóm tắt sự việc.

- Sau khi hoàn tất, bạn nhấn ‘Tiếp tục’.

Bước 3: Khai báo thông tin người bị kiến nghị, người bị hại

- Bạn thêm các thông tin của người bị kiến nghị và người bị hại (nếu có). Sau đó nhấn ‘Tiếp tục’.

Bước 4: Gửi yêu cầu

- Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin vừa khai báo. Nếu các thông tin đã đúng, bạn ấn vào ô vuông ‘Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung chính báo ở trên’. Sau đó nhấn ‘Gửi yêu cầu’.

PV

