Công an thông báo tới tất cả những ai nhận tin nhắn Zalo, Messenger có nội dung sau

Một tin nhắn tưởng như đến từ người quen trên Zalo hoặc Messenger có thể khiến người nhận nhanh chóng mất cảnh giác, đặc biệt khi nội dung liên quan đến việc nhờ vay hoặc chuyển tiền.

Công an đang cảnh báo người dân cần đặc biệt lưu ý với những tin nhắn có dấu hiệu này, bởi chỉ một lần làm theo cũng có thể khiến tiền chuyển thẳng vào tay kẻ gian.

Giả danh người quen để tạo lòng tin

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Gia Lai, thủ đoạn lừa đảo này lợi dụng chính các mối quan hệ quen biết giữa nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo “nhờ người mượn tiền”. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai)

Kịch bản thường bắt đầu bằng việc kẻ gian sử dụng một tài khoản Zalo hoặc Messenger khác với tài khoản mà người quen của nạn nhân thường sử dụng. Đối tượng chủ động nhắn tin, tự nhận mình là bạn bè hoặc người thân và đưa ra lý do như đang sử dụng điện thoại của người khác, mất điện thoại hoặc không thể truy cập tài khoản cá nhân.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng đưa ra một câu chuyện cần tiền gấp để nhờ hỗ trợ.

Đáng chú ý, kẻ gian không nhất thiết yêu cầu người đang trò chuyện trực tiếp chuyển tiền cho mình. Thay vào đó, nạn nhân có thể được đề nghị gọi cho một người bạn khác để vay tiền, sau đó chuyển khoản số tiền vừa vay vào tài khoản được cung cấp.

Đây là điểm khiến thủ đoạn này trở nên khó nhận biết.

Theo tình huống được Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo, đối tượng giả danh một người bạn để nhờ nạn nhân gọi điện cho một người quen khác vay tiền.

Người được nhờ vay tiền sau đó chủ động liên hệ với bạn mình để xác minh. Thậm chí, việc gọi video hoặc gọi trực tiếp vào tài khoản quen thuộc cũng có thể diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, người bạn ở đầu bên kia thực tế không phải là người đứng sau yêu cầu vay tiền.

Sau khi tin tưởng, người này chuyển tiền cho người được nhờ vay. Tiếp đó, số tiền lại được chuyển vào tài khoản do đối tượng lừa đảo cung cấp.

Trong trường hợp được cơ quan công an nêu, số tiền bị chuyển là 30 triệu đồng.

Như vậy, kẻ gian đã tạo ra một chuỗi liên hệ giữa những người quen biết nhau, khiến người chuyển tiền tin rằng mình đang hỗ trợ bạn bè. Trong khi đó, người nhận tiền trung gian cũng không nhận ra mình đang tiếp tay cho một giao dịch lừa đảo.

Vì sao chỉ gọi điện xác minh vẫn có thể mắc bẫy?

Một trong những điểm đáng chú ý của thủ đoạn này là kẻ gian không nhất thiết phải giả giọng hay giả hình ảnh của người quen.

Thay vào đó, đối tượng lợi dụng mối quan hệ có thật giữa các nạn nhân để tạo ra sự xác thực.

Người nhận tin nhắn có thể biết chính xác người được nhắc đến là ai. Người được nhờ vay tiền cũng có thể thực sự nhận cuộc gọi từ bạn mình. Những chi tiết này khiến toàn bộ câu chuyện có vẻ hợp lý, trong khi người đứng sau việc chuyển tiền lại là một tài khoản khác.

Đối tượng vì vậy không cần thuyết phục từng nạn nhân từ đầu. Chỉ cần khiến một người tin vào lời nhờ vả, người này có thể vô tình trở thành cầu nối để tiếp cận nạn nhân tiếp theo.

Đặc biệt, khi nội dung liên quan đến trường hợp cấp bách như bệnh tật, phẫu thuật hoặc cần tiền gấp, tâm lý muốn giúp đỡ có thể khiến người nhận bỏ qua những dấu hiệu bất thường.

Những dấu hiệu cần cảnh giác

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần thận trọng khi nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội lạ nhưng tự nhận là người quen.

Một số nguyên tắc an toàn phòng ngừa lừa đảo. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai)

Một số dấu hiệu đáng chú ý gồm:

- Người quen bất ngờ nhắn tin từ tài khoản Zalo hoặc Messenger khác với tài khoản thường sử dụng.

- Người nhắn đưa ra lý do như mất điện thoại, mượn điện thoại hoặc không thể sử dụng tài khoản cũ.

- Đề nghị người nhận đứng ra vay tiền giúp từ một người khác.

- Yêu cầu nhận tiền rồi chuyển tiếp vào một tài khoản khác.

- Tài khoản nhận tiền không trùng với tên người đang được cho là cần tiền.

- Đưa ra lý do cần tiền gấp và thúc giục thực hiện giao dịch trong thời gian ngắn.

Trong những trường hợp này, việc xác minh cần được thực hiện bằng một kênh liên lạc độc lập. Người dân nên chủ động gọi vào số điện thoại đã lưu từ trước của người quen thay vì chỉ sử dụng thông tin liên hệ được gửi trong tin nhắn.

Không nên vội chuyển tiền chỉ vì một tin nhắn trên mạng xã hội

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không nên vội chuyển tiền hoặc nhận lời vay tiền giúp khi chưa xác minh rõ người yêu cầu.

Đặc biệt, nếu được đề nghị vay tiền từ người khác rồi chuyển vào một tài khoản thứ ba, cần dừng giao dịch và kiểm tra lại thông tin.

Người dùng cũng nên hạn chế công khai quá nhiều thông tin cá nhân, hình ảnh, các mối quan hệ và thông tin về gia đình trên mạng xã hội. Đây có thể là nguồn dữ liệu để kẻ gian xây dựng những kịch bản giả mạo có vẻ đáng tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã thực hiện giao dịch đáng ngờ, người dân cần lưu lại tin nhắn, thông tin tài khoản, số điện thoại và chứng từ chuyển tiền để phục vụ việc xác minh, xử lý.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai