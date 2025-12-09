Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an thông tin vụ bé sơ sinh nghi bị "chôn sống"

09-12-2025 - 23:18 PM | Xã hội

Cháu bé sơ sinh sau khi bị vùi trong lớp cát đã được người dân phát hiện và công an đưa đến bệnh viện kịp thời.

Ngày 9-12, UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết công an xã đã có báo cáo bước đầu về vụ việc bé sơ sinh bị vùi lấp, được người dân phát hiện, cứu kịp thời.

Theo đó, khoảng 21 giờ tối 8-12, anh Rơ Lan Bik khi đang ở khu vực Đội sản xuất la Mơ (Công ty Cao su Chư Păh) thì phát hiện phía sau phòng làm việc của đội có tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi tìm tới nơi, anh phát hiện một bé sơ sinh đang bị vùi lấp. Sau đó, anh và một số công nhân đã đưa cháu vào phòng làm việc của đội để tiến hành chăm sóc, trình báo công an.

Thời khắc người dân phát hiện, cứu bé sơ sinh nghi bị "chôn sống"

Công an xã la Mơ đã hướng dẫn anh Bik cùng các công nhân tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời liên hệ, phối hợp với bác sĩ Trạm Y tế xã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Song song đó, liên hệ với Hội Phụ nữ xã để huy động tã sơ sinh, sữa cho bé.

Công an xác định bé sơ sinh giới tính nữ, còn dây rốn. Khu vực trán của cháu bé có vết xước nghi do động vật cào.

Công an xã Ia Mơ đã sử dụng phương tiện, cùng các bác sĩ tại Trạm Y tế xã đưa cháu bé vượt khoảng 100 km, tới Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai nhập viện, theo dõi sức khỏe lúc rạng sáng 9-12.

Công an xã Ia Mơ đang làm việc với người chứng kiến, người liên quan, xác định hiện trường, thu thập, xác minh thông tin về vụ việc. 

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 8-12, khi đi đánh răng, anh Rơ Lan Bik nghe tiếng khóc và phát hiện bé sơ sinh bị vùi lấp trong lớp cát. 

Lúc này, bé gái chỉ lộ một phần mặt, chân và khóc yếu ớt. Anh Bik đã hô hoán mọi người ở gần đó cùng dùng tay bới cát, đưa bé lên trên ủ ấm, cắt dây rốn. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Gia Lai đã kiểm tra và xác định bé bị suy hô hấp nhẹ, sức khỏe ổn định.

Khu vực anh Bik tìm thấy cháu bé bao quanh là cánh rừng tự nhiên và rừng cao su. Nơi đây cũng chỉ có một số công nhân cao su ở, rất vắng dân.

Theo Hoàng Thanh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế Nổi bật

Cục CSGT: Phát hiện 703 xe vượt đèn đỏ trong một ngày tại nút giao ở Hà Nội

Cục CSGT: Phát hiện 703 xe vượt đèn đỏ trong một ngày tại nút giao ở Hà Nội Nổi bật

Vào kiểm tra VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền

Vào kiểm tra VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền

22:39 , 09/12/2025
Vụ bắt vợ chồng chủ tiệm vàng: Doanh thu 5.000 tỉ đồng trong 5 năm, nộp thuế… 10 triệu đồng/tháng

Vụ bắt vợ chồng chủ tiệm vàng: Doanh thu 5.000 tỉ đồng trong 5 năm, nộp thuế… 10 triệu đồng/tháng

22:08 , 09/12/2025
Nhiều cảnh sát lại xuất hiện trước tiệm vàng nổi tiếng xứ Thanh

Nhiều cảnh sát lại xuất hiện trước tiệm vàng nổi tiếng xứ Thanh

21:28 , 09/12/2025
Anh trai tiết lộ gia đình gom góp 66 tỉ đồng mong "cứu" Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Anh trai tiết lộ gia đình gom góp 66 tỉ đồng mong "cứu" Nguyễn Thị Thanh Nhàn

21:15 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên