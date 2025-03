Công an tiến hành làm việc với 3 thanh niên mở 20 tài khoản ngân hàng, cho thuê với giá 500 nghìn đồng/tháng

Công an tỉnh Hà Giang vừa phát hiện một số đối tượng trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu hoạt động bán, cho thuê tài khoản ngân hàng và khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, làm rõ.

Theo đó, qua thông tin trao đổi từ Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) và dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nhanh chóng xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động bán, cho thuê tài khoản ngân hàng trái phép.

Qua đó đã xác định 03 trường hợp gồm: V.V.M (sinh năm 1996), G.Đ.L (sinh năm 1998) và T.C.L (sinh năm 1988), cùng có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã mở 20 tài khoản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.Hà Nội và cho đối tượng khác thuê lại với giá 500 nghìn đồng/01tài khoản/01 tháng.

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu 03 trường hợp nêu trên thừa nhận từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022 đã nhận được số tiền 68 triệu đồng từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 127,5 triệu đồng đối với 3 người trong cùng 1 gia đình về hành vi “Cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán”.

Theo đó, Anh H.V.Q. (ngụ huyện Tân Hồng) khai, thấy thông tin trên mạng xã hội "có người thu mua tài khoản ngân hàng” nên liên hệ bán tài khoản ngân hàng của mình được 3 triệu đồng. Thấy có tiền dễ dàng, anh "xúi" vợ, cha vợ bán tài khoản ngân hàng.

Với 3 tài khoản bán được, anh Q. thu về 9 triệu đồng. Kẻ gian sau khi mua các tài khoản ngân hàng này đã dùng vào mục đích “tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" ở tỉnh Lạng Sơn.

Ngoài bị phạt gần 128 triệu đồng, công an còn buộc anh Q. nộp lại 9 triệu đồng thu lợi bất chính từ việc bán tài khoản ngân hàng.