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Công an tiến hành làm việc với chủ cơ sở massage Lê Nguyễn Minh Nhựt và 5 nhân viên

| | Xã hội

Lê Nguyễn Minh Nhựt là đối tượng điều hành “2 tụ điểm chứa mại dâm” núp bóng hoạt động kinh doanh dịch vụ massage.

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã đồng loạt kiểm tra cơ sở massage H.M tại khu phố 2, phường Tân Ninh và cơ sở massage N.H (tại phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh) qua đó phát hiện, bắt quả tang 5 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ngay bên trong các phòng VIP của cơ sở.

Một đối tượng điều hành 2 cơ sở massage hoạt động theo cùng phương thức

Kết quả điều tra ban đầu xác định, cả 2 cơ sở massage trên đều có liên quan trực tiếp đến đối tượng Lê Nguyễn Minh Nhựt, sinh năm 1988, ngụ phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Theo tài liệu thu thập được, Lê Nguyễn Minh Nhựt là chủ cơ sở massage H.M, đồng thời là người thuê lại và trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh tại cơ sở massage N.H (LXR).

Dưới sự điều hành của Nhựt, cả 2 cơ sở đều vận hành theo mô hình tương tự nhau. Bề ngoài là cơ sở kinh doanh dịch vụ massage hợp pháp nhưng thực chất bên trong tổ chức hoạt động mua bán dâm nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng bố trí lực lượng quản lý, lễ tân và nhân viên massage theo từng vị trí cụ thể; phân công nhiệm vụ rõ ràng từ khâu đón tiếp khách, bán vé dịch vụ, điều phối nhân viên, sắp xếp phòng VIP đến việc quản lý doanh thu phát sinh từ hoạt động mua bán dâm.

Bóc trần thủ đoạn tổ chức mại dâm núp bóng massage

Tại cơ sở massage H.M vào lúc 21 giờ 35 phút, ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng VIP 1 và VIP 2.

Công an tiến hành làm việc với chủ cơ sở massage Lê Nguyễn Minh Nhựt và 5 nhân viên- Ảnh 1.

Quá trình kiểm tra xác định các đối tượng Nguyễn Trương Tấn Tài, Lê Minh Luận và Nguyễn Gia Hy có vai trò quản lý, điều hành hoạt động tại cơ sở, trực tiếp tạo điều kiện để nhân viên massage thực hiện hành vi bán dâm cho khách.

Ngoài các đối tượng bị bắt quả tang, cơ quan Công an còn tiến hành làm việc với Lê Nguyễn Minh Nhựt và 5 nhân viên massage đang làm việc tại cơ sở.

Ngay cùng thời điểm trên, tại cơ sở massage N.H (LXR), Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát hiện và bắt quả tang 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và 6 nhân viên nữ đang phục vụ massage cho 6 khách nam tại các phòng VIP khác.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy khách đến 2 tụ điểm massage này phải trả tổng số tiền 1,5 triệu đồng cho mỗi lần sử dụng dịch vụ, gồm 500 nghìn đồng tiền vé massage nộp cho cơ sở và 1 triệu đồng tiền mua dâm trả cho nhân viên nữ.

Để che giấu hành vi vi phạm, các đối tượng sử dụng hình thức bán vé massage như một bước trung gian trong quy trình giao dịch. Sau khi khách đồng ý sử dụng dịch vụ, quản lý hoặc lễ tân sẽ điều phối nhân viên, bố trí phòng VIP và tổ chức cho hoạt động mua bán dâm diễn ra bên trong cơ sở.

Công an tiến hành làm việc với chủ cơ sở massage Lê Nguyễn Minh Nhựt và 5 nhân viên- Ảnh 2.

Thu giữ nhiều tang vật, tài liệu phục vụ điều tra

Quá trình kiểm tra, bắt quả tang và khám nghiệm hiện trường tại 2 cơ sở, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ: 12,2 triệu đồng tiền mặt; 27 vé massage; 1 quyển sổ quản lý nhân sự; 1 bảng thống kê hoạt động phục vụ khách cùng nhiều vật chứng liên quan được thu giữ tại hiện trường.

Cơ quan công an khuyến cáo, mại dâm không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác như ma túy, mua bán người, cờ bạc, tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó, mại dâm còn làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, hạnh phúc gia đình và trật tự, an toàn xã hội.

Công an tiến hành làm việc với chủ cơ sở massage Lê Nguyễn Minh Nhựt và 5 nhân viên- Ảnh 3.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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