Công an tìm người bị lừa đảo, đã chuyển tiền đến số tài khoản 0369731911 tại ngân hàng MB

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 25/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã khởi tố bị can Phùn Minh Tuấn, sinh năm 2007, trú tại thôn nghẽo, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang năm 2023, 2024.

Tài khoản Facebook (trái) và Zalo (phải) đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 12/2024, Phùn Minh Tuấn sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Xe Máy Tuấn Minh”, tài khoản zalo tên “Minh Tuấn”, sử dụng các hình ảnh xe mô tô, xe máy có trên mạng Internet để rao bán trên các trang Facebook, Zalo với giá rẻ. Khi có người hỏi mua xe thì Tuấn dùng số điện thoại 0966.885.769 để liên lạc, sử dụng tài khoản Zalo “Minh Tuấn” để kết bạn, thỏa thuận mua bán xe và yêu cầu bị hại đặt cọc trước từ 10% đến 50% giá trị tiền mua xe hoặc tiền “ship” xe, yêu cầu chuyển khoản đến số tài khoản 0369731911 tên HOANG THI LUONG, đăng ký tại ngân hàng TMCP Quân Đội. Sau khi nhận được tiền đặt cọc mua xe, tiền “ship” xe thì Tuấn chặn Facebook, Zalo, số điện thoại và xóa dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn, không giao hàng và chiếm đoạt số tiền đã đặt cọc.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Động thông báo đến quần chúng Nhân dân có ai bị đối tượng Phùn Minh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thủ đoạn, thông tin nêu trên đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động biết, xử lý theo quy định (qua số điện thoại: 02043.886.105 hoặc liên hệ Điều tra viên Vi Văn Hoài, số điện thoại: 0979.703.557).