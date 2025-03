Công an tỉnh Bắc Giang thông báo SỐ ĐIỆN THOẠI TRỰC BAN của CÔNG AN CẤP XÃ

Từ ngày 1/3/2025, giải thể Công an cấp huyện, để tiếp nhận tin báo an ninh, trật tự, phản ánh kiến nghị của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân, nhất là tin báo an ninh, trật tự khẩn cấp. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thông báo số điện thoại Trực ban của Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

1. Huyện Sơn Động

1.1. Công an Thị trấn An Châu: 02043900200

1.2. Công an Thị trấn Tây Yên Tử: 02043900300

1.3. Công an xã Hữu Sản: 02043900901

1.4. Công an xã An Lạc: 02043900902

1.5. Công an xã Vân Sơn: 02043900102

1.6. Công an xã Lệ Viễn: 02043900600

1.7. Công an xã Vĩnh An: 02043900007

1.8. Công an xã An Bá: 02043900070

1.9. Công an xã Yên Định: 02043900808

1.10. Công an xã Tuấn Đạo: 02043900505

1.11. Công an xã Thanh Luận: 02043900004

1.12. Công an xã Long Sơn: 02043900060

1.13. Công an xã Dương Hưu: 02043900800

1.14. Công an xã Cẩm Đàn: 02043900080

1.15. Công an xã Giáo Liêm: 02043900880

2. Huyện Lục Ngạn

2.1. Công an Thị trấn Phì Điền: 02043863888

2.2. Công an Thị Trấn Biển Động: 02043864888

2.3. Công an xã Giáp Sơn: 02043792599

2.4. Công an xã Đồng Cốc: 02043792618

2.5. Công an xã Tân Hoa: 02043792619

2.6. Công an xã Đèo Gia: 02043792698

2.7. Công an xã Phong Vân: 02043792629

2.8. Công an xã Tân Quang: 02043792656

2.9. Công an xã Biên Sơn: 02043792676

2.10. Công an xã Tân Sơn: 02043792689

2.11. Công an xã Cấm Sơn: 02043792626

2.12. Công an xã Sa Lý: 02043792878

2.13. Công an xã Phong Minh: 02043792819

2.14. Công an xã Sơn Hải: 02043792858

2.15. Công an xã Hộ Đáp: 02043792818

2.16. Công an xã Tân Lập: 02043792886

2.17. Công an xã Tân Mộc: 02043792889

2.18. Công an xã Phú Nhuận: 02043792898

2.19. Công an xã Kim Sơn: 02043792899

3. Huyện Lục Nam

3.1. Công an Thị trấn Đồi Ngô: 02043678113

3.2. Công an Thị trấn Phương Sơn: 02046263689

3.3. Công an xã Bảo Đài: 02043508668

3.4. Công an xã Bảo Sơn: 02043685656

3.5. Công an xã Bắc Lũng: 02048509009

3.6. Công an xã Bình Sơn: 02043694444

3.7. Công an xã Cẩm Lý: 02043884888

3.8. Công an xã Cương Sơn: 02043696866

3.9. Công an xã Chu Điện: 02046263883

3.10. Công an xã Đan Hội: 02043589666

3.11. Công an xã Đông Hưng: 02043535113

3.12. Công an xã Đông Phú: 02048500009

3.13. Công an xã Huyền Sơn: 02043783666

3.14. Công an xã Khám Lạng: 02043707555

3.15. Công an xã Lan Mẫu: 02045288998

3.16. Công an xã Lục Sơn: 02043694113

3.17. Công an xã Nghĩa Phương: 02046331989

3.18. Công an xã Tam Dị: 02043893888

3.19. Công an xã Tiên Nha: 02046262683

3.20. Công an xã Thanh Lâm: 02043886366

3.21. Công an xã Trường Giang: 02048500008

3.22. Công an xã Trường Sơn: 02046336366

3.23. Công an xã Vô Tranh: 02043589777

3.24. Công an xã Yên Sơn: 02043521113

4. Huyện Hiệp Hòa

4.1. Công an Thị trấn Thắng: 02043506113

4.2. Công an Thị trấn Bắc Lý: 02043606959

4.3. Công an xã Mai Đình: 02043892999

4.4. Công an xã Đông Lỗ: 02043606998

4.5. Công an xã Đồng Tiến: 02043873113

4.6. Công an xã Xuân Cẩm: 02043892087

4.7. Công an xã Hợp Thịnh: 02043603779

4.8. Công an xã Đoan Bái: 02043666987

4.9. Công an xã Mai Trung: 02043686464

4.10. Công an xã Toàn Thắng: 02043606889

4.11. Công an xã Hoàng Vân: 02043606333

4.12. Công an xã Hùng Thái: 02043872722

4.13. Công an xã Lương Phong: 02043573113

4.14. Công an xã Châu Minh: 02043706888

4.15. Công an xã Ngọc Sơn: 02043606909

4.16. Công an xã Hương Lâm: 02043863868

4.17. Công an xã Thường Thắng: 02043606113

4.18. Công an xã Sơn Thịnh: 02043872811

4.19. Công an xã Danh Thắng: 02043872406

5. Huyện Tân Yên.

5.1. Công an Thị trấn Cao Thượng: 02043559113

5.2. Công an Thị trấn Nhã Nam: 02043828899

5.3. Công an xã An Dương: 02043662222

5.4. Công an xã Cao Xá: 02043526666

5.5. Công an xã Hợp Đức: 02043573333

5.6. Công an xã Lam Sơn: 02043900211

5.7. Công an xã Liên Chung: 02043558113

5.8. Công an xã Liên Sơn: 02043828886

5.9. Công an xã Ngọc Châu: 02043838886

5.10. Công an xã Ngọc Lý: 02043878666

5.11. Công an xã Ngọc Thiện: 02043878878

5.12. Công an xã Ngọc Vân: 02043668666

5.13. Công an xã Phúc Hoà: 02043588113

5.14. Công an xã Quang Trung: 02043793333

5.15. Công an xã Quế Nham: 02043824252

5.16. Công an xã Song Vân: 02043567113

5.17. Công an xã Tân Trung: 02043555888

5.18. Công an xã Việt Lập: 02043633113

5.19. Công an xã Việt Ngọc: 02043866666

6. Huyện Yên Thế

6.1. Công an Thị trấn Phồn Xương: 02043554113

6.2. Công an Thị trấn Bố Hạ: 02043509868

6.3. Công an xã Đông Sơn: 02043532800

6.4. Công an xã An Thượng: 02043609626

6.5. Công an xã Tiến Thắng: 02043501113

6.6. Công an xã Tam Tiến: 02043509341

6.7. Công an xã Canh Nậu: 02043509866

6.8. Công an xã Tân Hiệp: 02043565181

6.9. Công an xã Xuân Lương: 02043509228

6.10. Công an xã Đồng Vương: 02043830390

6.11. Công an xã Đồng Tiến: 02043509119

6.12. Công an xã Đồng Kỳ: 02043509268

6.13. Công an xã Hương Vỹ: 02043509223

6.14. Công an xã Đồng Hưu: 02043509233

6.15. Công an xã Đồng Tâm: 02043609267

616. Công an xã Tân Sỏi: 02043509113

6.17. Công an xã Đồng Lạc: 02043577294

7. Huyện Lạng Giang

7.1. Công an Thị trấn Vôi: 02043838555

7.2. Công an Thị trấn Kép: 02043529113

7.3. Công an xã Tân Dĩnh: 02046289868

7.4. Công an xã Thái Đào: 02046288568

7.5. Công an xã Đại Lâm: 02043836089

7.6. Công an xã Xuân Hương: 02043528622

7.7. Công an xã Mỹ Thái: 02043636113

7.8. Công an xã Dương Đức: 02043528233

7.9. Công an xã Hương Lạc: 02043881290

7.10. Công an xã Nghĩa Hoà: 02043538746

7.11. Công an xã Nghĩa Hưng: 02043537338

7.12. Công an xã An Hà: 02043880882

7.13. Công an xã Đào Mỹ: 02043838293

7.14. Công an xã Quang Thịnh: 02043838385

7.15. Công an xã Hương Sơn: 02043523119

7.16. Công an xã Xương Lâm: 02043528911

7.17. Công an xã Tiên Lục: 02043890112

7.18. Công an xã Tân Thanh: 02043569113

7.19. Công an xã Tân Hưng: 02046292616

8. Thị xã Chũ

8.1. Công an Phường Trù Hựu: 02043792929

8.2. Công an Phường Chũ: 02043792679

8.3. Công an Phường Phượng Sơn: 02043792678

8.4. Công an Phường Thanh Hải: 02043792685

8.5. Công an Phường Hồng Giang: 02043792681

8.6 Công an xã Quý Sơn: 02043792677

8.7. Công an xã Nam Dương: 02043792682

8.8. Công an xã Mỹ An: 02043792828

8.9. Công an xã Kiên Thành: 02043792683

8.10. Công an xã Kiên Lao: 02043792690

9. Thị xã Việt Yên

9.1. Công an Phường Bích Động: 02043766113

9.2. Công an Phường Nếnh: 02043826222

9.3. Công an Phường Quang Châu: 02043868299

9.4. Công an Phường Vân Trung: 02043667113

9.5. Công an Phường Tăng Tiến: 02043705586

9.6. Công an Phường Hồng Thái: 02043660068

9.7. Công an Phường Quảng Minh: 02043568979

9.8. Công an Phường Ninh Sơn: 02043676113

9.9 Công an Phường Tự Lạn: 02043875968

9.10. Công an xã Nghĩa Trung: 02043758113

9.11. Công an xã Minh Đức: 02043588968

9.12. Công an xã Thượng Lan: 02043688929

9.13. Công an xã Hương Mai: 02043842234

9.14. Công an xã Việt Tiến: 02043867499

9.15. Công an xã Trung Sơn: 02043875865

9.16. Công an xã Tiên Sơn: 02046298455

9.17. Công an xã Vân Hà: 02046291852

10. Thành phố Bắc Giang

10.1. Công an Phường Cảnh Thụy: 02046.576.383

10.2. Công an Phường Hương Gián: 02046.253616

10.3. Công an Phường Nham Biển: 02043768668

10.4. Công an Phường Nội Hoàng: 02043.900.238

10.5. Công an Phường Dĩnh Kế: 02043557295

10.6. Công an Phường Đa Mai: 02043524249

10.7. Công an Phường Hoàng Văn Thụ: 02043852226

10.8. Công an Phường Tân Liễu: 02046254688

10.9. Công an Phường Tân An: 02043.755.999

10.10. Công an Phường Tiền Phong: 02043.900.565

10.11. Công an xã Đồng Phúc: 02043.589.888

10.12. Công an xã Đồng Việt: 02043.690.888

10.13. Công an xã Đức Giang: 02046.522.899

10.14. Công an xã Lãng Sơn: 02046.262.838

10.15. Công an xã Quỳnh Sơn: 02043.900.138

10.16. Công an xã Tiến Dũng: 02043.604.904

10.17. Công an xã Trí Yên: 02046.268.898

10.18. Công an xã Tư Mại: 02046.555799

10.19. Công an xã Xuân Phú: 02046.279.638

10.20. Công an xã Yên Lư: 02046.568.599

10.21. Công an Phường Trần Phú: 02043.854.832

10.22. Công an Phường Ngô Quyền: 02043.854842

10.23. Công an Phường Thọ Xương: 02043.854834

10.24. Công an Phường Xương Giang: 02043.522808

10.25. Công an Phường Mỹ Độ: 02043854833

10.26. Công an Phường Tân Mỹ: 02403553997

10.27. Công an Phường Tân Tiến: 02403820387

10.28. Công an Phường Song Khê: 02043.525113

10.29. Công an Phường Song Mai: 02043520338

10.30. Công an Phường Dĩnh Trì: 02043836398

10.31. Công an Phường Đồng Sơn: 02043526880

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân nắm được.