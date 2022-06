Công an tỉnh Bình Phước có tân Phó Giám đốc

Thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã chủ trì buổi lễ. Đến dự buổi lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh, nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, trại, cơ quan, Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Phước.



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Thượng tá Nguyễn Huy Hải, 50 tuổi, quê quán huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội; Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chúc mừng Thượng tá Nguyễn Huy Hải đã được lãnh đạo Bộ tin tưởng bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Ở cương vị mới, nhiệm vụ cũng nặng nề hơn, đồng chí Giám đốc mong muốn Thượng tá Nguyễn Huy Hải tiếp tục phát huy những ưu điểm của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Công an tỉnh, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.