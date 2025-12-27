Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TPHCM khởi tố vụ tham ô tại Công ty CityZoo

27-12-2025 - 21:09 PM | Xã hội

Quá trình làm việc, hai nhân viên của Công ty CityZoo đã cấu kết, chiếm đoạt 17,7 tỉ đồng tiền thu hồi công nợ

Ngày 27-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã ra Lệnh bắt để tạm giam đối với Huỳnh Văn Lam (SN 1995) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994) về tội “Tham ô tài sản".

Vụ án này xảy ra tại Công ty TNHH CityZoo, trụ sở nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh (TPHCM) từ giữa năm 2022 đến cuối tháng 2-2025. Các lệnh và quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an TPHCM khởi tố vụ tham ô tại Công ty CityZoo - Ảnh 1.

Huỳnh Văn Lam (SN 1995) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994)

Bước đầu xác định, Công ty CityZoo do ông P.S.M (quốc tịch Pháp) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, Huỳnh Văn Lam (nhân viên quản lý, thu hồi công nợ) có nhiệm vụ cập nhật, thao tác trên hệ thống phần mềm kế toán của công ty.

CLIP Công an TPHCM đọc lệnh bắt 2 đối tượng

Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tiền thanh toán công nợ từ khách hàng, cùng với quyền hạn được giao đã cấu kết với Hà để chiếm đoạt tiền của công ty.

Lam và Hà đã nhận tiền thanh toán công nợ từ nhân viên kinh doanh nhưng không thực hiện việc nộp vào tài khoản Công ty CityZoo, mà sử dụng cho mục đích cá nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội trong thời gian dài, Huỳnh Văn Lam đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, lập các bút toán khống trên phần mềm kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, qua đó tránh sự phát hiện của doanh nghiệp. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được xác định là hơn 17,7 tỉ đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết để truy xét, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

