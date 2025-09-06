Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an vào cuộc clip liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý

06-09-2025 - 13:10 PM | Xã hội

Công an đã vào cuộc, trích xuất camera và làm việc với nhiểu người, Youtuber trong clip liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý xôn xao mạng xã hội

Ngày 6-9, Công an phường An Lạc (TP HCM) cho biết đang truy xét và làm rõ một số clip trên mạng xã hội liên quan đến ông Võ Vũ Linh Thanh (nghệ danh Linh Tý) vào đêm 4-9 tại một quán ăn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 4-9, bà Hồng Loan (con gái cố NS ƯT Vũ Linh) cùng một số người có đến một quán ăn ở số 7, phường An Lạc, TP HCM. 

Buổi giao lưu này có sự tham gia của ông Huỳnh Xuân Minh (SN 1980, Youtuber Lê Minh), doanh nhân K.L, vợ chồng nghệ sĩ Bích Trâm - Linh Tý cùng hàng loạt Youtuber khác,...

Công an vào cuộc clip liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý- Ảnh 1.

Công an vào cuộc clip liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý- Ảnh 2.

Công an đang vào cuộc vụ việc liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý

Trong lúc giao lưu ăn uống thì có sự va chạm, to tiếng của một số Youtuber. Đáng chú ý, trong các clip đăng trên mạng xã hội thì có sự xuất hiện của nghệ sĩ Linh Tý trong khung hình.

Sự việc được người dân địa phương trình báo công an. Ngay sau đó, Công an phường An Lạc đã đến hiện trường, trích xuất camera và mời những người liên quan về trụ sở làm việc, lập hồ sơ truy xét.

Phóng viên Báo Người Lao Động liên hệ với chị Bích Trâm để tìm hiểu sự việc thì chị nói đang ở bệnh viện và sẽ chủ động hẹn để trình bày ngọn ngành sự việc.

Riêng ông Huỳnh Xuân Minh nói với Báo Người Lao Động sự việc bắt nguồn từ drama của gia đình cố NSƯT Vũ Linh. 

"Quá trình tham gia drama này giữa tôi và vợ chồng chị Bích Trâm, anh Linh Tý xảy ra một số mâu thuẫn nhất định, điều này cộng đồng mạng biết rất rõ. Đêm 4-9, tôi có đến quán ăn với mục đích giao lưu với Hồng Loan và anh em thân thiết. Trong lúc ăn uống thì tôi có mời bia anh Linh Tý và sau đó là xảy ra sự việc như mạng xã hội đăng tải" - ông Minh chia sẻ.


Theo Phạm Dũng

Người lao động

Từ Khóa:
nghệ sĩ Linh Tý

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai người phụ nữ bằng tuổi, đi xe máy giống hệt nhau bị mời lên công an: Lý do không tưởng

Hai người phụ nữ bằng tuổi, đi xe máy giống hệt nhau bị mời lên công an: Lý do không tưởng Nổi bật

Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: Buộc thôi việc 2 người liên quan

Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: Buộc thôi việc 2 người liên quan Nổi bật

Hà Nội: Người dân bức xúc vì phải photo sổ đỏ, kê khai nộp cho phường

Hà Nội: Người dân bức xúc vì phải photo sổ đỏ, kê khai nộp cho phường

12:59 , 06/09/2025
Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

12:29 , 06/09/2025
Thanh tra phát hiện lãng phí hơn 1.200 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Thanh tra phát hiện lãng phí hơn 1.200 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

11:59 , 06/09/2025
Tin mới vụ 'chặt chém' 21 triệu đồng di chuyển bệnh nhân

Tin mới vụ 'chặt chém' 21 triệu đồng di chuyển bệnh nhân

11:45 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên