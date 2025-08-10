Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an xác minh vụ người đàn ông đấm đá túi bụi người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

10-08-2025 - 10:57 AM | Xã hội

Sau khi xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung một phụ nữ tại sảnh chung cư, UBND phường Phương Liệt (TP Hà Nội) đã giao công an phường xác minh, làm rõ. Hiện người phụ nữ trong vụ việc đã được làm thủ tục giám định thương tích theo quy định.

Tối 9/8, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một nam giới hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội).

Theo clip, giữa người phụ nữ và người đàn ông nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, người đàn ông lao vào hành hung người phụ nữ. Đặc biệt, người đàn ông dùng tay nhắm vào mặt người phụ nữ để tấn công. Sự việc chỉ dừng lại khi bảo vệ tòa nhà căn ngăn.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung phụ nữ. (Clip có hành vi bạo lực).

Sáng 10/8, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong , lãnh đạo UBND phường Phương Liệt cho biết, UBND phường đã nắm được vụ việc. Ngay từ tối 9/8, UBND phường đã giao công an phường xác minh làm rõ.

Kết quả ban đầu cho thấy, cả người phụ nữ (SN 1997) và người đàn ông đều là cư dân tòa nhà. Do mâu thuẫn, nên người đàn ông đã hành hung người phụ nữ.

Công an xác minh vụ người đàn ông đấm đá túi bụi người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội- Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip

Hiện tại, công an phường đã mời các đối tượng lên lấy lời khai, trích xuất camera để làm rõ. Bên cạnh đó, công an phường cũng đã làm thủ tục giám định thương tích cho người phụ nữ theo quy định.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Màn trình diễn của đội hình máy bay chiến đấu tham gia nhiệm vụ A80

Màn trình diễn của đội hình máy bay chiến đấu tham gia nhiệm vụ A80 Nổi bật

Vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ đón mưa lớn

Vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ đón mưa lớn Nổi bật

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội nắng rát trước khi hứng mưa 'giải nhiệt'

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội nắng rát trước khi hứng mưa 'giải nhiệt'

08:49 , 10/08/2025
Dự kiến 28 vị trí việc làm với lãnh đạo, công chức cấp xã

Dự kiến 28 vị trí việc làm với lãnh đạo, công chức cấp xã

08:45 , 10/08/2025
Hai tỉnh phía Nam có tân Phó Chủ tịch UBND

Hai tỉnh phía Nam có tân Phó Chủ tịch UBND

07:59 , 10/08/2025
Thủ tướng kiểm tra tiến độ cầu Phong Châu, dự kiến thông xe vào tháng 10-2025

Thủ tướng kiểm tra tiến độ cầu Phong Châu, dự kiến thông xe vào tháng 10-2025

21:29 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên