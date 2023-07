Công bố BCTC quý 2 ngày 20/7: Công ty bất động sản lãi đột biến, công ty than tăng trưởng gấp đôi

Các doanh nghiệp đáng chú ý mới công bố BCTC quý 2/2023:

Nhà Đà Nẵng (NDN) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đột biến từ hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ lên 97 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, Nhà Đà Nẵng lãi sau thuế 61 tỷ đồng trong quý 2, cùng kỳ năm trước lỗ 114 tỷ đồng. Lãi sau thuế nửa đầu năm 2023 đạt 167 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 95 tỷ đồng. NDN đang có khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh với giá gốc 367 tỷ đồng vào các cổ phiếu VHM, HPG, STB, TCB, MWG, ...

Doanh thu hoạt động tăng mạnh lên gấp 5 lần cùng kỳ trong quý 2 giúp cho Chứng khoán DSC lãi 56 tỷ, trong khi cùng kỳ lỗ 5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng DSC lãi 70 tỷ, gấp 5,7 lần cùng kỳ.

Doanh thu quý 2 giảm 17% nhưng nhờ giá vốn giảm mạnh, Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC) ghi nhận LNTT quý 3 đạt 30 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, HLC lãi 56 tỷ, tăng 95% so với cùng kỳ.

Thực phẩm Bích Chi (BCF) cho biết, do doanh thu giảm, nguyên vật liệu đầu vào tăng giá dẫn đến LNTT quý 2 công ty gần 19 tỷ, giảm 60% và lũy kế 6 tháng LNTT hơn 37 tỷ, giảm 59%.

LNTT Cảng Quy Nhơn (QNP) tăng 56% đạt 40 tỷ đồng trong quý 2 và lũy kế 6 tháng lãi 64 tỷ, tăng 23%.

Agifish (AGF) lỗ quý 2 gần 7 tỷ, tổng số lỗ trong 6 tháng đầu năm hơn 10 tỷ đồng.

Tính đến hiện nay, nhóm công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng nhất trong quý 2/2023 với nhiều công ty đạt mức tăng trưởng bằng lần như Chứng khoán Pinetree, VCBS, BVSC, DVSC, VIX, Chứng khoán BIDV cũng như từ lỗ sang lãi như VDSC, TPS, DSC, KIS, BMS.

