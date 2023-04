Công bố hệ thống giải đấu AoE League Cup và ra mắt nhà tài trợ

Bắt đầu vào 10 giờ sáng, với sự hiện diện của ban tổ chức giải, đại diện đến từ các nhà tài trợ gồm Quán Nhậu Tự Do (Nhà tài trợ Kim cương), Yumangel thuốc dạ dày chữ Y, thương hiệu nước hoa Amited (Nhà tài trợ vàng ), cùng đại diện của các công ty chủ quản của AOE Việt Nam gồm GTV, Vitamin Coolmate, EGO Media, VEC, Kinh Bắc, bên cạnh đó là các đơn vị báo chí, truyền thông và các đại biểu khách mời.



Mở đầu buổi công bố, anh Nguyễn Văn Khánh - CEO của Chim Sẻ Đi Nắng Studio - bày tỏ sự vui mừng: "Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời. Đã lâu lắm rồi cộng đồng AOE mới có một buổi lễ có đông đủ từ các clan, nhà tài trợ, bình luận viên và các game thủ như hiện tại."

Anh nhấn mạnh: "Với mong muốn xây dựng một giải đấu hấp dẫn về cả chất lượng chuyên môn cũng như giải thưởng, CSDN Studio sẽ quyết tâm thực hiện giải AoE League Cup 2023 giải đấu hấp dẫn nhất."

"Cụ thể hơn về ‘Hệ Thống giải đấu AOE League Cup’, đây là một hệ thống giải Solo Random gồm các giải nhỏ League 1,2,3. Một năm sẽ có 4 mùa giải và áp dụng thể thức lên, xuống hạng. Hiện tại đơn vị Quán Nhậu Tự Do đã ký kết hợp tác với CSDN Studio và trở thành nhà tài trợ Kim cương của giải đấu trong 2 mùa đầu tiên. Mùa giải sắp tới chúng ta sẽ có tên gọi là Quán Nhậu Tự Do AOE League Summer Cup 2023, khởi tranh vào ngày 4/5/2023"



Game thủ Chim Sẻ Đi Nắng

Chia sẻ về dự án AOE League Cup, chủ tịch Chim Sẻ Đi Nắng Studio - game thủ Chim Sẻ Đi Nắng cho biết: "Giải đấu AoE League Cup này là dự án được CSDN Studio lên kế hoạch tổ chức từ rất lâu rồi, tuy nhiên đến hiện tại mới là thời điểm thích hợp để triển khai. Ban tổ chức giải đấu mong muốn tạo ra một giải chuyên nghiệp, có chiều sâu. Việc chia từng top thi đấu và cơ chế lên/xuống hạng mỗi mùa hứa hứa hẹn sẽ giúp các game thủ có động lực để thi đấu hết mình.



Hy vọng rằng với việc tổ chức giải theo từng mùa và đều đặn hàng năm, chúng ta sẽ lần đầu tiên có được bảng xếp hạng chính xác cho cộng đồng AoE Việt Nam

Bản thân Chim Sẻ Đi Nắng cũng là một game thủ tham gia, mình xin hứa sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất. Cũng xin chúc cho toàn bộ game thủ có nhiều sức khoẻ và gặt hái được thành tích cao ở giải đấu sắp tới".

CEO Tuấn Nguyễn của Quán Nhậu Tự Do

Nói về quyết định tài trợ cho giải đấu AoE League, CEO Tuấn Nguyễn của hệ thống Quán Nhậu Tự Do chia sẻ: "Trước tiên thì chúc mừng cộng đồng AoE. Bản thân mình từng là một người rất đam mê AOE, nên mình hiểu rằng chỉ có một giải đấu chuyên nghiệp và có chiều sâu thì mới tạo ra một cộng đồng AOE lành mạnh. Nếu như chúng ta cứ đoàn kết và xây dựng cộng đồng, thì các nhà tài trợ sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng AOE. Thực ra, mong muốn của mình là hệ thống Quán Nhậu Tự Do sẽ tài trợ cho cả 4 mùa giải chứ không chỉ là 2 mùa."



Đại diện của hai đơn vị Ego Media và VEC, lần lượt là quản lý Lưu Anh và Nguyễn Thị Chi cùng có chung ý kiến: "Đây thực sự là một giải đấu quy mô và chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ giúp cộng đồng lớn mạnh hơn. Xin chúc cho giải đấu thành công tốt đẹp".

Đại diện của VEC, Kinh Bắc và EGO Media

Trong khi đó, ông bầu Bố Sam Sam của Clan AOE Kinh Bắc cũng có lời chia sẻ chân thành nhưng cũng không kém phần dí dỏm: "Trước tiên mình xin cảm ơn CSDN Studio và các nhà tài trợ vì đã tạo ra một giải đấu để các game thủ AOE phủi có cơ hội tiếp cận và giao lưu với chuyên nghiệp. Mình cũng cảm thấy rất hãnh diện cho các anh em game thủ phủi và cộng đồng. Hiện tại các game thủ của clan mình tạm thời được xếp trong nhóm top 2 và top 3 thôi, còn nhà mình có thể lên top 1 trong giải đấu này đấy".



Cuối buổi talkshow, các đại diện khách mời cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau và cho giải đấu Quán Nhậu Tự Do AOE League Summer sắp tới. Sau đó, hình ảnh đại diện Ban tổ chức và đại diện Nhà tài trợ trao nhau những bó hoa tươi thắm cũng chính thức khép lại lễ công bố.

Ban tổ chức và đại diện nhà tài trợ trao hoa cuối buổi lễ

Theo thông tin từ ban tổ chức giải đấu, Quán Nhậu Tự Do AOE League Summer sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 4/5/2023. Nghĩa là, giải đấu đang đến rất gần. Với Quán Nhậu Tự Do AOE League Summer, một mùa hè thực sự nóng bỏng và sôi động đang đón chờ người hâm AoE Việt Nam. Và đằng sau đó là cả một tương lai mới, thời đại mới của AOE Việt Nam.