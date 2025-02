Công chúa đẹp nhất Trung Quốc hiện tại: Nhan sắc lộng lẫy đến phát sáng, đẳng cấp hàng đầu không ai dám chê

Sina đưa tin phim cổ trang Tử Dạ Quy do Điền Hi Vi và Hứa Khải đóng chính đang trong quá trình kêu gọi quảng cáo, sắp lên sóng vào mùa hè tới. Đây là dự án được đầu tư chỉn chu về tạo hình, bối cảnh và nhận được nhiều lời khen ngợi khi trailer ra mắt.

Đặc biệt, trong phim nữ chính là công chúa Vũ Trinh do Điền Hi Vi thủ vai khiến khán giả không khỏi suýt xoa trước mỗi tạo hình của cô. Trong bộ y phục tân nương, Điền Hi Vi được khen ngợi đẹp lộng lẫy, sang trọng đúng chuẩn cành vàng lá ngọc sinh ra trong nhung lụa.

Tạo hình tân nương của Điền Hi Vi được khen lộng lẫy mà không rờm rà quê mùa

Trong bộ phim Tử dạ quy, Điền Hi Vi sẽ đóng cặp với đàn anh Hứa Khải. Nữ diễn viên vào vai tiểu thư Vũ Trinh của phủ Dự Quốc công, nàng xinh đẹp lại mang thân phận cao quý, nhưng tuổi đã 26 vẫn chưa bàn hôn sự. Vũ Trinh được sắp xếp để thành hôn với Mai Trục Vũ, là một lang quân tính cách chính trực. Thực tế, Vũ Trinh là yêu miêu còn Mai Trục Vũ là một đạo sĩ chuyên trừ yêu. Ban ngày, họ là đôi phu thê bình thường quấn quýt ngọt ngào, nhưng đêm đến lại cùng nhau phá án. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình - huyền huyễn Mai phu nhân sủng phu hằng ngày của tác giả Phù Hoa.

Điền Hi Vi không hổ danh là mỹ nhân hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ, không có tạo hình xấu trong sự nghiệp

Theo Sohu , ngay từ khi dự án mới bắt đầu, tạo hình mỹ nhân đời Đường của Điền Hi Vi đã nhận được phản hồi rất tích cực của khán giả. Đây cũng là lý do nữ diễn viên và công ty đại diện thường xuyên chia sẻ tạo hình trong phim mà không giấu giếm như những dự án khác. Mỗi lần lộ hình ảnh trên phim trường của Điền Hi Vi là một lần người đẹp sinh năm 1997 lại trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Các bộ trang phục nhiều màu sắc của Điền Hi Vi trong Tử Dạ Quy được yêu thích

Loạt ảnh tại phim trường của mỹ nhân sinh năm 1997 được khen nức nở nhờ vẻ đẹp tươi sáng, làn da căng tràn sức sống cùng nụ cười đáng yêu.

Sina đánh giá nữ diễn viên rất hợp với tạo hình cổ trang. Đôi mắt to tròn ngây thơ và lúm đồng tiền dễ thương là vũ khí đốn tim khán giả và giúp Điền Hi Vi lọt top 4 mỹ nhân đẹp nhất dàn tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Ngôi sao phim Khanh Khanh Nhật Thường sở hữu làn da trắng sứ, đường nét tinh xảo, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Do đó, cô cũng không ngại để mặt mộc hoàn toàn ngay trên show truyền hình.

Sau khi vụt sáng với bộ phim Khanh khanh nhật thường, Điền Hi Vi được, truyền thông Trung Quốc và các nhà sản xuất đều đánh giá cao, nhiều người kỳ vọng vào tương lai sự nghiệp của người đẹp. Nữ diễn viên có nhan sắc nổi bật, diễn xuất tự nhiên, nên cô thường được ưu ái tham gia các dự án có kinh phí lớn, được nhà đầu tư coi trọng.

Điền Hi Vi đang là cái tên được o bế trong showbiz

Nữ diễn viên có hình ảnh tích cực, độc lập, chuyên nghiệp trong diễn xuất