“Công chúa Disney” cất giọng khiến ai nấy cũng “nổi da gà”, gây xúc động mạnh vì 1 lý do

Sáng 24/2 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải Screen Actors Guild Awards đã chính thức diễn ra, khép lại 1 năm đại thắng trong giới phim ảnh Hollywood. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những đóng góp, thành tựu lớn lao của cá nhân, tổ chức ở cả màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh. Quy tụ tại sự kiện lần này là hàng dài sao hạng A đình đám, thu hút sự chú ý của đông đảo cánh truyền thông và người hâm mộ.

SAG Awards 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Bên cạnh hệ thống giải thưởng hấp dẫn, host cũng là nhân vật nhận được sự quan tâm đặc biệt. Họ không chỉ dẫn dắt chương trình từ đầu tới cuối 1 cách suôn sẻ, êm mượt mà còn duy trì bầu không khí và tâm trạng của hàng nghìn người tại đây. Không như Oscar hay Golden Globes, SAG có “truyền thống” chạy chương trình mà không cần host, và chỉ 2 năm trở lại đây, vai trò này mới được thêm vào.

Kristen Bell, trở lại sau 7 năm, trở thành “đầu tàu” SAG Awards năm nay. Ngôi sao The Good Place diện kiến khán giả trong bộ suit trắng từ đầu tới chân nổi bần bật, mở màn với 1 màn trình diễn vocal thay vì monologue quen thuộc ở các lễ trao giải khác. Cô nàng lựa chọn ca khúc kinh điển Do You Want to Build a Snowman?, chế cháo lại lời hát để phù hợp với bối cảnh sự kiện.

Tiết mục mở màn SAG Awards của Kristen Bell

Đổi lại tựa đề thành Do You Want To Be An Actor?, Kristen phô diễn giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng và sáng trên tiếng đàn piano du dương. Qua âm nhạc, Kristen cất lên tiếng lòng nhằm tri ân tới những di sản, những tác phẩm đầu tay của loạt ứng cử viên ở các hạng mục diễn xuất. Nào là “thánh nữ kinh dị” Jamie Lee Curtis (Halloween), Selena Gomez (Barney & Friends), Elle Fanning (Daddy Day Care) tới Jodie Foster (The Coppertone Girl), Cate Blanchett (Oscar & Lucinda) và nhiều tên tuổi khác.

Loạt khoảnh khắc lần đầu chạm ngõ điện ảnh của dàn sao khiến khán giả không khỏi bồi hồi

Không cần những nốt cao uy lực, Kristen khiến khán giả không thể rời mắt nhờ sự duyên dáng, tự nhiên như vừa hát mà cũng vừa diễn. Dành cho những ai chưa biết, Kristen là diễn viên lồng tiếng cho công chúa Anna, em gái “nữ hoàng băng giá” Elsa. MV gốc của Do You Want to Build a Snowman? hiện có hơn 410 triệu view trên YouTube - con số quá khủng đối với 1 ca khúc nhạc phim. Ngoài ra, Kristen còn sở hữu cho mình nhiều MV trăm triệu view khác như For The First Time In Forever, Love Is An Open Door….

Do You Want To Build A Snowman - ca khúc nổi tiếng trong bộ phim hoạt hình kinh điển Frozen

Tiết mục mở màn này khiến không chỉ khách mời tại hội trường mà cả team “mọt phim” bồi hồi, xúc động về 1 thời đã qua, về 1 thời niên thiếu thanh xuân. Kristen Bell nhận về nhiều lời ca ngợi về giọng hát lẫn sự hài hước của mình.