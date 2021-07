Công chúa Huawei khiến cả Weibo vỡ mộng vì lộ ảnh nhan sắc cùng vóc dáng thật, hoá ra chẳng ảo như tưởng tượng

Diêu An Na chắc chắn là nhân vật vừa debut đã gây sóng gió trên MXH vì xuất phát điểm "ngậm thìa vàng từ trong trứng nước". Là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Huawei, Diêu An Na ngay lập tức trở thành đối thủ đáng gờm với rất nhiều nàng tiểu Hoa đán thế hệ 9X. Vậy nhưng, người đẹp này vẫn chưa có hoạt động nào từ phim ảnh cho tới ca hát nào, thậm chí, nhan sắc cũng bị đặt lên bàn cân so sánh.



Trang Sina đưa tin, chiều ngày 30/6, loạt hình ảnh hậu trường ghi hình cho Nhà Hàng Trung Hoa mùa thứ 4 bất ngờ bị rò rỉ. Netizen xứ Trung "ngã ngửa" với những khung hình tiết lộ nhan sắc thật sự của Diêu An Na. Khác hoàn toàn với những tấm ảnh "ảo diệu" trên MXH, visual lẫn body của người đẹp khiến ai cũng phải đặt dấu hỏi.

Diêu An Na xuất hiện tại buổi ghi hình Nhà Hàng Trung Hoa. Mái tóc cắt ngắn, diện trang phục tomboy, hình ảnh của công chúa Huawei hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng

Vóc dáng của người đẹp cũng gây bất ngờ. Vóc dáng khá cao lớn, vòng 1 phẳng đã khiến hình ảnh của cô nàng thiếu mất nét nữ tính

Netizen còn tưởng rằng đây là 1 sao nam nào đó mới tham gia làng giải trí

Trên MXH, netizen bàn tán xôn xao về những tấm hình này: "Thật sự không ngờ đây là Diêu An Na đó", "Trông không giống người học ba lê từ nhỏ nhỉ, hãy nhìn Lưu Thi Thi là thấy sự khác biệt", "Rốt cuộc thì cô ấy vào showbiz chỉ nhờ cái mác con gái tài phiệt Huawei thôi nhỉ", "Nhìn ảnh này và ảnh trên mạng khác ghê",...

Trước đây, Diêu An Na từng chia sẻ nhiều hình ảnh chụp tạp chí và đời thường, gây ấn tượng với nét đẹp hài hoà, trong sáng. Tuy nhiên, tài năng của người đẹp vẫn là 1 ẩn số. Chính vì những khung hình lung linh trên MXH mà giờ đây, khi ảnh của team qua đường bất ngờ được chia sẻ, "công chúa Huawei" mới chịu nhiều điều tiếng đến vậy.

Diêu An Na khoe rất nhiều ảnh trên MXH

Thời điểm mới tuyên bố debut, cô nàng gây bão cả Weibo nhờ bộ ảnh trắng đen, tuy nhiên lại bị nhận xét là quá nhạt nhoà, không có gì nổi bật

Nguồn: Sina