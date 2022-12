Cộng đồng phụ huynh Sakura Montessori gây quỹ xây trường cho học sinh vùng cao

Với sự tham gia của hơn 3.000 Học sinh, 6.000 phụ huynh và gần 1.000 Giáo viên Việt Nam và nước ngoài, sự kiện đã mang đến 120 tiết mục trình diễn nghệ thuật độc đáo. Đặc biệt, hoạt động đấu giá sản phẩm do các cô và trò tự làm đã thu về hơn 1 tỷ đồng cho quỹ từ thiện "Ngôi trường ước mơ".



Không chỉ là âm nhạc, đó là sự yêu thương và sẻ chia

Đến với Winter Concert, các bạn nhỏ và phụ huynh không chỉ đắm chìm trong những màn trình diễn nghệ thuật đầy sắc màu, mà còn được đón nhận và trao đi những giá trị nhân văn, ý nghĩa.

Trong hơn 40 ngày chuẩn bị đại nhạc hội, cô và trò các cơ sở Sakura Montessori đã cùng nhau tạo nên các sản phẩm "handmade" độc đáo để đem đấu giá ủng hộ quỹ thiện nguyện "Ngôi trường ước mơ". Kết thúc hoạt động đấu giá tại 12 cơ sở Sakura Montessori, quỹ đã thu về hơn 1 tỷ đồng và tiếp tục nối dài màu xanh ước mơ, viết tiếp tương lai màu hồng, lan tỏa tình yêu thương và lòng nhân ái đến với các hoàn cảnh khó khăn.

Đấu giá sản phẩm "Mèo Cleopatra may mắn" - Sakura Montessori Hồ Tây

Thành công bất ngờ của phiên đấu giá trực tiếp đã thể hiện tình yêu thương, sự hào phóng và tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia cho cộng đồng của Phụ huynh, Học sinh, Giáo viên, Nhân viên của Nhà trường. Hoạt động này là minh chứng cho sự gắn kết, đồng lòng giữa Nhà trường và Phụ huynh, đó cũng chính là nền tảng để giúp các con hình thành nhân cách, phát triển tiềm năng của bản thân và trở thành những người hạnh phúc, thành công trong tương lai.



"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân" - chúng tôi tin rằng, những hoạt động thiện nguyện này sẽ là "bước chân đầu tiên" giúp các con cảm nhận về tình yêu thương, sẻ chia và thấu cảm với mọi người xung quanh và bồi đắp một trái tim nhân ái, một tâm hồn giàu lòng trắc ẩn cho các con. Chính vì vậy, sự đồng hành và hào phóng của Quý vị Phụ huynh trong hoạt động đấu giá sẽ mang ý nghĩa cao đẹp cùng cô và trò Sakura Montessori tạo nên hành trình "Cùng nhau xây trường, cùng xây mơ ước"- Đại diện Nhà trường cho biết.



Ngôi trường mới do các Phụ huynh, Học sinh, Giáo viên Sakura Montessori xây dựng từ quỹ "Ngôi trường ước mơ" tại huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Đại nhạc hội Winter Concert - "Bản hòa ca" về niềm đam mê và nhiệt huyết



Chương trình "Đại nhạc hội Mùa đông - Winter Concert" là sự kiện được hệ thống Trường Mầm non Sakura Montessori tổ chức định kỳ hai năm một lần, với mong muốn tạo cơ hội cho các bạn Học sinh được thể hiện năng khiếu âm nhạc, sự tự tin trên sân khấu. Toàn bộ các tiết mục đều do chính các bạn học sinh và giáo viên của trường lên ý tưởng, tập luyện và biểu diễn.

Với chủ đề "A Rainbow of Colors - Sắc màu cầu vồng" tượng trưng cho những mảng màu đa dạng của cuộc sống: màu tối của khó khăn, thách thức cần vượt qua, màu đỏ của sự đoàn kết, nhiệt huyết, màu xanh của ước mơ, hi vọng hay màu hồng của một tương lai rực rỡ cần viết tiếp... Những sắc màu, thanh âm và xúc cảm đó sẽ được chính các cô trò của hệ thống Trường Mầm non Sakura Montessori "viết" nên trong sự kiện "Winter Concert 2022" - đại nhạc hội mùa đông ấm áp, dung dị nhưng mang đầy hơi thở của cuộc sống.

Các "nghệ sĩ nhí" tự tin thể hiện tiết mục biểu diễn trên "sân khấu lớn" của trường

Sự kiện đã mang đến cơ hội cho những "đứa trẻ" của Sakura Montessori được vượt qua giới hạn bản thân: đó là "nỗi buồn" chia tay bố mẹ, gạt đi "dòng nước mắt" lo lắng trước nhiều người, gạt đi "sự choáng ngợp" giữa sân khấu rộng lớn, gạt đi cả "cái bụng đói đang sôi sục"… để hoàn thành tiết mục biểu diễn của mình, góp phần rất lớn vào thành công của Winter Concert: A Rainbow of Colors năm nay.



Sự kiện được tổ chức tại cơ sở Tây Hồ Tây với 7 cơ sở trường tại Hà Nội cùng tham gia với các tiết mục biểu diễn giữa các trường giống nhau về cả nội dung, trang phục nhưng vẫn rất "hút"

Chia sẻ về Winter Concert 2022, mẹ Nguyễn Ngọc Minh Anh, phụ huynh bé Gia Bảo, lớp Calla (Cầu Giấy) xúc động: "Đây là bé đầu tiên của mình, hôm nay là lần đầu tiên con tham gia biểu diễn trên sân khấu lớn. Mình rất xúc động khi nhìn thấy con trên sân khấu, một phần cũng là lo lắng, sợ con lên sân khấu khóc nhưng hôm nay con đã thể hiện rất tốt, các con đều rất đáng yêu. Cảm ơn các cô đã dạy con múa, nhảy và dạy con tự tin trên sân khấu. Cảm ơn Sakura Montessori đã mang lại một chương trình vô cùng hoành tráng, xúc động và tinh tế".



Hoạt động đấu giá diễn ra sôi nổi với những mức đấu giá phá vỡ kỷ lục mọi năm

Hơn 40 ngày luyện tập hăng say, thành quả mà các bạn nhỏ, các cô Sakura Montessori ở các cơ sở mang đến Winter Concert vô cùng ấn tượng. Tất cả tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật lung linh, hoành tráng, hoàn toàn thỏa mãn khán giả cả về thị giác và thính giác. Đồng thời là minh chứng sắc nét nhất, truyền cảm hứng nhất về tài năng của các bạn nhỏ cùng với sự đam mê, nhiệt huyết của các thầy cô hệ thống trường Sakura Montessori.