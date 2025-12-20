Công nghệ đột phá thời đại mới nào đưa SUNHOUSE tiên phong thị trường gia dụng Việt?

Định hình chuẩn mực mới cho gian bếp hiện đại

Sức khỏe đang dần trở thành mối quan tâm hàng đầu trong các quyết định tiêu dùng, từ nguồn gốc thực phẩm, chế độ dinh dưỡng đến những thiết bị sử dụng hằng ngày trong gian bếp. Theo NielsenIQ, 74% người tiêu dùng toàn cầu đang ưu tiên chọn các sản phẩm gia dụng có tính năng hỗ trợ sức khỏe như nấu ăn lành mạnh hơn, giảm dầu mỡ, giữ dưỡng chất và an toàn vệ sinh – những tiêu chí đang dần trở thành chuẩn mực mới của gian bếp hiện đại.

Để đáp ứng những kỳ vọng đó, công nghệ trở thành yếu tố quyết định. Giải pháp chống dính thời đại mới Nano Ceramic do SUNHOUSE tiên phong nghiên cứu & ứng dụng vào các sản phẩm nồi, chảo như một điển hình. Lớp phủ Nano Ceramic được cấu thành từ các hạt tinh thể Nano kích thước nanomet, có cấu trúc siêu trơ và phân bố đồng nhất, tạo nên bề mặt nấu phẳng, mịn và khả năng chống dính vượt trội. Nhờ đó, quá trình chế biến trở nên nhẹ nhàng hơn, giảm tối đa lượng dầu mỡ, giúp món ăn chín đều và giữ trọn giá trị dinh dưỡng.

Không dừng ở hiệu quả sử dụng, Chảo chống dính Nano Diamond Ceramic của Sunhouse nổi bật ở độ bền và an toàn khi ứng dụng sơn Greblon cao cấp từ Đức đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt như FDA (Hoa Kỳ) và LFGB (Đức, EU, Anh), kết hợp đáy Full Induction cho khả năng truyền nhiệt vượt trội, đáp ứng nhu cầu nấu ăn hiện đại và nâng tầm trải nghiệm sống tiện nghi trong gian bếp gia đình.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe và có giá trị sử dụng lâu dài, SUNHOUSE xác định đây cũng chính là định hướng phát triển xuyên suốt của Tập đoàn. Theo ông Lê Tùng, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn SUNHOUSE, chất lượng sống khỏe không nên là đặc quyền của một nhóm nhỏ, mà cần được phổ cập tới đại đa số người tiêu dùng. Với triết lý đó, SUNHOUSE cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, lấy tự chủ sản xuất làm trọng tâm, từng bước khẳng định vị thế của thương hiệu gia dụng Việt, khi không chỉ thuộc top đầu thị trường trong nước, mà còn ngày càng tỏa sáng trên bản đồ ngành gia dụng toàn cầu.

Song hành với công nghệ chống dính, SUNHOUSE tiên phong đưa công nghệ Impact Bonding vào các dòng nồi, chảo inox - hiện đã phủ khắp hệ thống phân phối toàn quốc, trở thành lựa chọn phổ biến trong hàng triệu gia đình Việt. Khác với các dòng chảo inox ghép đáy truyền thống thường gặp tình trạng phồng đáy, han gỉ sau thời gian sử dụng, công nghệ Impact Bonding của SUNHOUSE sử dụng lực dập lên tới 1.600 tấn ở nhiệt độ 600 độ C, giúp các lớp vật liệu liên kết liền khối, tạo nên mặt đáy phẳng gần như tuyệt đối. Nhờ đó, khả năng truyền nhiệt được cải thiện rõ rệt, nhiệt lượng lan tỏa nhanh và đều hơn, giúp món ăn chín đồng đều, đồng thời gia tăng độ bền trong suốt vòng đời sản phẩm.

Chảo Inox Impact Sunhouse Eco (Ảnh: Sunhouse)

Làm chủ công nghệ lõi – tầm nhìn đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới

Đằng sau những công nghệ đột phá là một chiến lược nhất quán mà SUNHOUSE kiên trì theo đuổi suốt gần ba thập kỷ: Lấy công nghệ lõi làm trụ cột cho tăng trưởng dài hạn. Trên nền tảng đó, tập đoàn liên tục đầu tư cho hoạt động R&D, đưa công nghệ trở thành "xương sống" của hệ sinh thái sản phẩm gia dụng, với tiêu chí xuyên suốt là an toàn cho sức khỏe, tiện dụng trong trải nghiệm và bền bỉ trong sử dụng, đồng thời bắt nhịp với xu hướng tiêu dùng xanh trên phạm vi toàn cầu.

Sunhouse ứng dụng công nghệ dập đáy Impact Bonding trong sản xuất nồi, chảo (Ảnh: Sunhouse)

Chiến lược ấy được hiện thực hóa bằng năng lực sản xuất quy mô lớn và bài bản. SUNHOUSE hiện sở hữu 10 nhà máy công nghệ cao trên tổng diện tích hơn 100.000 m², xác lập kỷ lục là doanh nghiệp có hệ thống nhà máy sản xuất gia dụng nhiều nhất Việt Nam trong năm 2025. Hệ thống dây chuyền sản xuất khép kín từ khâu thiết kế, tạo hình đến hoàn thiện và đóng gói, cùng hàng loạt thiết bị hiện đại như robot tự động, máy dập thủy lực, máy hàn cao tần, máy cắt phôi… cho phép SUNHOUSE kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường quốc tế.

Sunhouse tích hợp sử dụng robot công nghiệp để tối ưu độ chính xác, năng suất và ổn định chất lượng cho sản phẩm (Ảnh: Sunhouse)

Tiên phong làm chủ công nghệ lõi để dẫn dắt thị trường, SUNHOUSE đang định hình chuẩn mực mới cho ngành gia dụng Việt Nam, hiện đại hơn, tiện nghi hơn và tốt cho sức khoẻ. Từ việc thấu hiểu những thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng đến lựa chọn đầu tư bài bản cho công nghệ lõi, SUNHOUSE như một hình mẫu tiêu biểu cho tư duy phát triển chủ động, khẳng định vị thế cánh chim đầu đàn ngành gia dụng Việt.

Dây chuyền sản xuất chảo tại nhà máy Gia dụng Sunhouse (Ảnh: Sunhouse)

Chính nền tảng sản xuất và công nghệ tiên phong đã mở đường cho SUNHOUSE vươn ra biển lớn. Mỗi năm, hơn 13 triệu sản phẩm gia dụng mang thương hiệu SUNHOUSE được xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico và Malaysia. Việc chinh phục thành công các thị trường này không chỉ là câu chuyện về quy mô xuất khẩu, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh của sản phẩm "Made in Việt Nam" khi được đầu tư bài bản về công nghệ và chất lượng.