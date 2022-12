Công nghệ khai phá lối đi mới trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nhân sự gặp khó giữa thời VUCA

Vừa qua, Tập đoàn FPT (FPT) đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) tổ chức Hội thảo “Làm thế nào để công tác quản trị nguồn nhân lực thúc đẩy chiến lược kinh doanh trong thời VUCA”. Hội thảo là diễn đàn cho các doanh nghiệp, tổ chức, lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự thảo luận và chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong vấn đề quản trị, cũng như đề xuất các công nghệ để giải quyết bài toán về con người trong bối cảnh VUCA.

Hội thảo đã phác họa bức tranh về thế giới VUCA – một thế giới của Biến động (Volatility); Bất định (Uncertainty); Phức tạp (Complexity); Mơ hồ (Ambiguity), mà ở đó Covid-19 là một ví dụ điển hình. Trước bối cảnh đầy rẫy khó khăn trong năm 2023, doanh nghiệp phải đưa ra sự lựa chọn “sinh tử” như: tùy cơ ứng biến để tìm đường cho chính mình, tự tin duy trì mở rộng sản xuất, chuyển hướng kinh doanh, hoặc thu hẹp quy mô… Đây là bước ngoặt tạo sự phân hoá giữa doanh nghiệp thành công (tồn tại - chuyển hoá - tăng trưởng) và doanh nghiệp thất bại (đuối sức - thu hẹp).

Gắn liền với chiến lược kinh doanh, việc hoạch định và thực thi nguồn nhân lực cũng sẽ vì thế mà biến đổi mạnh mẽ. Chiến lược dài hạn 3-5 năm không còn là kim chỉ nam hiệu quả cho cả chặng đường dài. Doanh nghiệp giờ đây cần một hệ thống và bộ máy quản lý linh hoạt, uyển chuyển, có thể thích ứng nhanh với mọi điều kiện hoàn cảnh và theo thứ tự ưu tiên tại mỗi thời điểm.

“Điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp đứng vững trước biến động của thị trường là sự gắn kết giữa lãnh đạo và nhân sự, với một niềm tin chung, mục tiêu chung, quyền lợi chung. Trong màn sương mờ của cơ hội, để nắm bắt nhạy bén, người quản lý không chỉ cần khai phóng tư duy cho mình mà còn cần phải khai mở cho nhân viên. Một kế hoạch khả thi được triển khai thành công sẽ tạo ‘ánh sáng niềm tin’ nơi nhân viên và mở lối dẫn dắt tổ chức cho nhà quản lý. Đối với PNJ Group, trên chặng đường chuyển hoá tổ chức và tăng trưởng kinh doanh, chuyển đổi số là công cụ giúp quản trị nhân lực một cách hiệu quả”, ông Nguyễn Anh Hùng, Giám đốc Cao cấp - Nguồn nhân lực, PNJ Group chia sẻ.

Ông Nguyễn Anh Hùng - Giám đốc Cao cấp - Nguồn nhân lực, PNJ Group chia sẻ công nghệ thúc đẩy doanh nghiệp quản trị nhân sự hiệu quả.

Bên cạnh đó, những chiến lược “đa năng – đa nhiệm”, khả năng thực chiến, tinh gọn và hiệu quả, linh hoạt thay đổi “kế hoạch tác chiến”, phương án dự phòng đường dài, sáng tạo các chiêu thức mới, may đo các giải pháp riêng… cũng là những góc nhìn thực tiễn được ông Hùng chia sẻ thông qua những câu chuyện thực tiễn với phương thức hình tượng hoá gần gũi, dễ hiểu. Tương ứng với từng chiến lược, ông cũng gợi ý các giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp theo dõi chỉ số vận hành tổ chức, xây dựng mô hình phân tích và dự báo dựa trên số liệu lớn, thực hiện quy trình số hoá để gia tăng tốc độ thực thi và tính hiệu quả.



Công nghệ quản trị nhân sự trợ lực cho chiến lược kinh doanh

Từ góc nhìn quản trị nhân sự và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án cho các doanh nghiệp đa lĩnh vực, ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp chuyển đổi số quản lý nguồn nhân lực - Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) chia sẻ: “Một hệ thống quản trị nhân sự hiệu quả cần tối ưu toàn diện các điểm chạm trong hành trình ứng viên, nhân viên, lãnh đạo, bộ phận nhân sự. Với khả năng tích hợp mở rộng linh hoạt, giải pháp quản trị nguồn nhân lực FPT.iHRP do FPT IS phát triển giúp phân tích kỹ từng điểm chạm đó trong thế đối chiếu với quy trình vận hành của doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ chúng tôi đưa ra các tư vấn phù hợp để tối ưu hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp chuyển đổi số quản lý nguồn nhân lực FPT IS giới thiệu giải pháp FPT.iHRP giúp quản trị hiệu suất một cách tối ưu.

Giải pháp FPT.iHRP giúp quản trị hiệu suất một cách tối ưu khi không chỉ đo lường số liệu mà còn hoạch định chiến lược, mục tiêu cho từng phòng ban dựa trên hệ thống đánh giá năng lực, qua đó ban lãnh đạo có thể phân định nhân sự theo khả năng chuyên môn phù hợp. FPT.iHRP có khả năng hoạt động như một hệ thống lõi, là xương sống cho việc tích hợp nhiều công nghệ, ứng dụng khác, giải quyết toàn diện bàn toán nhân sự cho doanh nghiệp. Hệ sinh thái các giải pháp nhân sự của FPT IS được tích hợp cùng FPT.iHRP bao gồm: Giải pháp Hợp đồng lao động điện tử FPT.eContract, Hệ thống đào tạo trực tuyến FPT.eLearning, Phần mềm công tác số FPT.eBiztrip… đã và đang tạo cú hích trong vận hành cho hàng trăm doanh nghiệp. 



Bên cạnh đó, ông Trương Văn Quang - Chuyên gia FPT Smart Cloud cũng giới thiệu bộ giải pháp toàn diện ứng dụng Trí tuệ nhân tạo FPT.AI, giúp các doanh nghiệp giảm tải khối lượng công việc sơ cấp cho cán bộ nhận sự, từ tuyển dụng, hội nhập, hoạch định chính sách quyền lợi, lộ trình công việc. Ông Quang chia sẻ: “Bộ giải pháp của FPT.AI có thể tạo ra những ‘chuyên viên tuyển dụng ảo’ để tự động tư vấn, trao đổi, tiếp nhận phản hồi, hay trích xuất các trường thông tin trong CV của ứng viên trong 1 phút với độ chính xác lên tới 99%.

“Chuyên viên tuyển dụng ảo” có thể tự động thực hiện hàng trăm cuộc gọi đồng thời, nhằm xác nhận CV và đặt lịch hẹn lịch phỏng vấn trực tiếp với ứng viên. Đặc biệt, các ứng viên có thể chủ động tìm hiểu những chính sách về nhân sự, tuyển dụng, thông tin công ty bằng cách nhắn tin, gọi điện với Trợ lý ảo AI vô cùng nhanh chóng, tiện lợi, 24/7”, ông Quang cho biết.

Nằm trong bộ giải pháp AI & Cloud toàn diện cho ngành nhân sự, FPT Cloud là nền tảng hạ tầng điện toán đám mây mạnh mẽ, linh hoạt với hệ sinh thái 50+ giải pháp, dịch vụ từ hạ tầng (IaaS), nền tảng (PaaS) đến dịch vụ (SaaS) giúp tối ưu các tính năng của ứng dụng nhân sự, linh hoạt về chi phí khi chuyển đổi từ mô hình Capex sang Opex. Ngoài ra, nền tảng FPT Cloud còn đáp ứng những yêu cầu khắt khe về thiết kế hệ thống và an toàn thông tin, tính ổn định và sẵn sàng mở rộng, tuân thủ các tiêu chí an toàn bảo mật hàng đầu như PCIDSS, ISO 27017:27013… đảm bảo dữ liệu nhân sự của doanh nghiệp luôn được bảo mật, có thể dễ dàng sao lưu, phục hồi trong trường hợp có sự cố ngoài ý muốn.

Ông Trương Văn Quang - Chuyên gia FPT Smart Cloud giới thiệu các giải pháp AI & Cloud giúp giảm tải khối lượng công việc lớn cho cán bộ nhân sự.

Cuộc chiến của doanh nghiệp trong bối cảnh VUCA được ví như một bàn cờ. Doanh nghiệp cần chuẩn bị nhiều nước đi chiến lược, và công nghệ sẽ là quân cờ giúp tổ chức "chiếu tướng" những khó khăn trong vấn đề quản trị, mở ra những cơ hội mới để phát triển vượt trội.

Thông tin thêm về Hệ sinh thái Giải pháp số hóa quản trị nhân sự FPT.iHRP: 0902 357 357 (hotline) và ihrp@fpt.com.vn (email).

Thông tin thêm về Giải pháp FPT AI và FPT Cloud: 1900 638 399 (hotline) và support@fpt.ai (email).