Công trình 3.000 tỷ cần hơn 13.000 tấn thép, huy động gần 1.000 kỹ sư và công nhân giữa biển khơi Việt Nam: Ai đứng sau?

Ngày 8/11/2025, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức nghi thức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đối với công trình Chân đế khối thượng tầng Giàn công nghệ trung tâm (CPP), hạng mục trọng yếu thuộc Dự án phát triển mỏ khí Lô B & 48/95 và Lô 52/97.

Ảnh: Báo Chính phủ

Chân đế khối thượng tầng Giàn công nghệ trung tâm (CPP) có khối lượng chân đế khoảng 7.400 tấn và cọc khoảng 5.700 tấn, được chế tạo tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - mã CK: PVS).

Tổng giá trị công trình khoảng 3.300 tỷ đồng, huy động gần 1.000 kỹ sư và công nhân trực tiếp thi công trong suốt quá trình chế tạo.﻿

Đằng sau những khối thép siêu trường, siêu trọng này là cả một hệ thống công nghệ phức tạp: thiết kế kết cấu chịu tải trong môi trường biển, công nghệ hàn tổ hợp thép dày, kiểm soát biến dạng nhiệt, cùng hệ sơn bảo vệ nhiều lớp bảo đảm tuổi thọ hàng chục năm ngoài khơi.

PTSC được thành lập năm 1976, trải qua 49 năm hình thành và phát triển, PTSC là Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp tại Việt Nam, và là thương hiệu lớn trên thị trường dịch vụ dầu khí, công nghiệp trong khu vực.

Lĩnh vực hoạt động chính của PTSC là cung cấp các loại hình dịch vụ kỹ thuật cho các ngành dầu khí, năng lượng, công nghiệp, trong đó có nhiều loại hình dịch vụ mang tính chiến lược, chất lượng cao, mũi nhọn, đã phát triển và được chuyên nghiệp hóa đạt trình độ quốc tế như: EPCI công trình biển; EPC công trình công nghiệp; Kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô FSO/FPS0; Tàu dịch vụ dầu khí; Khảo sát địa chấn, địa chất và công trình ngầm; Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình biển; Cảng dịch vụ, Dịch vụ cung ứng nhân lực kỹ thuật và các Dịch vụ cho dự án năng lượng tái tạo.

PTSC cung cấp các dịch vụ thiết kế, mua sắm, chế tạo, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử với hơn 60 dự án ngoài khơi và dự án công nghiệp.

﻿Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm ghi nhận PTSC đạt hơn 23.000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 63% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 949 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt của PTSC

Chủ đầu tư của công trình chân đế khối thượng tầng Giàn công nghệ trung tâm (CPP) là Chi nhánh Petrovietnam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC). Địa điểm lắp đặt chân đế nằm tại vùng mỏ Lô B&48/95 và Lô 52/97, thuộc vùng biển phía tây nam Việt Nam.

Việc công trình hoàn thiện đúng tiến độ không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình triển khai dự án khí Lô B, mà còn thể hiện năng lực, tinh thần vượt khó và quyết tâm của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên trong thực hiện công trình trọng điểm quốc gia về năng lượng. Đồng thời, thành công này cũng khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của cơ khí dầu khí Việt Nam trong phân khúc công trình biển siêu trường, siêu trọng.

Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD, bao gồm ba hợp phần: Thượng nguồn: Phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 ngoài khơi Tây Nam Việt Nam, cách bờ khoảng 220 km, độ sâu nước khoảng 77 m; trung nguồn: Hệ thống đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn dài 431 km; hạ nguồn: Tổ hợp bốn nhà máy điện khí Ô Môn I-IV với tổng công suất khoảng 3.800 MW.

Dự án Lô B - Ô Môn có ý nghĩa chiến lược toàn diện đối với an ninh năng lượng, phát triển kinh tế và chuyển đổi xanh của Việt Nam. Khi hoàn thành, dự án sẽ thay thế đáng kể nguồn điện dầu FO bằng điện khí tự nhiên, góp phần giảm phát thải CO2, đảm bảo mục tiêu Net Zero vào năm 2050, đồng thời tạo động lực phát triển hạ tầng, công nghiệp và việc làm cho khu vực Tây Nam Bộ.

Chuỗi Dự án Lô B - Ô Môn là minh chứng cho năng lực làm chủ của Petrovietnam trong chuỗi giá trị năng lượng, từ thăm dò - khai thác, chế tạo - vận chuyển đến phát điện.

Về PVN, là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556.000 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng, khai thác dầu khí hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024; sản lượng điện tăng 8% so với cùng kỳ; Urea vượt kế hoạch, tăng trưởng so với cùng kỳ; xăng dầu vượt 7% kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ; LPG vượt 14% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ; NPK vượt 9% kế hoạch, tăng 36% so với cùng kỳ; Polypropylen tăng 24% so với cùng kỳ...

Trong 11 tháng qua, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt gần 990.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, riêng doanh thu hợp nhất đạt gần 56.000 tỷ đồng, tăng 12%. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 147.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản phẩm mới đạt 10.700 tỷ đồng. Doanh thu từ kinh doanh quốc tế đạt hơn 131.000 tỷ đồng, chiếm 22% trong tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn, nhờ công tác mở rộng thị trường quốc tế, tạo dư địa tăng trưởng mới tiếp tục được đẩy mạnh.