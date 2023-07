Công ty Acecook Việt Nam tổ chức chương trình “tiếp sức người tiêu dùng”

Từ tháng 7 đến tháng 9/2023, để tiếp sức người tiêu dùng trong giai đoạn kinh tế hiện tại, công ty Acecook Việt Nam sẽ khuyến mãi giảm giá đối với sản phẩm mì gói nhãn hiệu Hảo Hảo và các sản phẩm Phở Đệ Nhất hương vị Phở Bò, Phở Gà. Giá bán khuyến nghị trên toàn quốc trong chương trình cụ thể như sau:



Đối với tất cả các sản phẩm mì gói của nhãn hiệu Hảo Hảo (từ số 1 đến số 9 trong bảng trên): áp dụng cho các lô hàng xuất kho từ công ty Acecook Việt Nam trong khoảng thời gian từ 01/07/2023 đến 30/09/2023.

Đối với Phở Đệ Nhất hương vị Gà và Phở Đệ Nhất hương vị Bò (số 10 và 11 trong bảng trên): áp dụng cho các lô hàng xuất kho từ công ty Acecook Việt Nam trong khoảng thời gian từ 03/07/2023 đến 30/09/2023.

Chia sẻ về "Chương trình tiếp sức người tiêu dùng" này, Tổng giám đốc Công ty Acecook Việt Nam - Ông Kaneda Hiroki cho hay: Với đặc điểm hội tụ các yếu tố: tiện lợi, bảo quản lâu, hương vị đa dạng và giá bán hợp lý, mì ăn liền đang ngày càng khẳng định vai trò của mình đối với việc tích trữ lương thực của người dân ngay cả trong thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như xu hướng tiết kiệm chi tiêu trong giai đoạn phục hồi kinh tế hiện tại. Là một nhà sản xuất mì ăn liền hàng đầu tại Việt Nam, Acecook luôn ý thức rằng doanh nghiệp mình cần phải có trách nhiệm đồng hành cùng xã hội, vì thế, với quyết định điều chỉnh giảm giá các sản phẩm đang được ưu chuộng, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần giúp người dân tối ưu tài chính. Đồng thời, chúng tôi khẳng định, các sản phẩm của công ty luôn đảm bảo chất lượng, an toàn, an tâm. Chúng tôi cũng rất mong các nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, các điểm bán hàng, các cơ quan truyền thông ủng hộ và hỗ trợ để tất cả người tiêu dùng Việt Nam đều được tiếp cận thông tin và mua được các sản phẩm trong chương trình ưu đãi với mức giá như Acecook Việt Nam khuyến nghị.

Hảo Hảo là thương hiệu mì ăn liền "quốc dân" được hàng triệu người Việt Nam qua nhiều thế hệ yêu thích. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, với sự điều hành, hỗ trợ và giám sát liên tục, tỉ mỉ của chính nguồn nhân lực Nhật Bản cùng đội ngũ nhân sự người Việt được đào tạo bài bản tại Acecook. Đó chính là những "bảo chứng" cho chất lượng của mỗi gói mì Hảo Hảo từ nhà máy đến khách hàng.

Phở Đệ Nhất được lấy ý tưởng từ một trong những món ăn đặc trưng nhất, biểu tượng cho nền ẩm thực Việt Nam – Phở. Trong mỗi gói Phở Đệ Nhất, từng sợi phở mềm dai, dẻo ngọt, hòa quyện cùng nước súp cốt thịt thơm ngon, đậm chất tinh hoa từ các gia vị Phở truyền thống. Sự kết hợp hài hòa, tỉ mỉ này giúp khách hàng có thể thưởng thức tô phở "ngon như phở quán" dù ở nhà hay bất cứ nơi đâu.

Với giá trị cốt lõi 3 chữ Happy: Hạnh phúc cho người tiêu dùng, hạnh phúc cho xã hội và hạnh phúc cho CBCNV cùng người nhà, Công ty Acecook Việt Nam cam kết luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, ổn định thị trường, đồng hành cùng các hoạt động cứu trợ và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.