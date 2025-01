Công ty bất động sản An Gia liên tục bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định số 12/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG).

Theo đó, bất động sản An Gia bị xử phạt 325 triệu đồng do thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua đại hội cổ đông.

Cụ thể, ngày 29/3/2022, AGG đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2022 nhưng chưa hỏi ý kiến các cổ đông.

Theo đó, công ty đã sử dụng 200 tỷ đồng trong tổng khoảng 207 tỷ đồng để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 05/2022/HĐHT-AGG-WTC với Công ty TNHH Western City. Mục đích của AGG khi đó là cho công ty con vay để tiếp tục thực hiện dự án bất động sản tại thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Sau đó, từ ngày 9 - 13/3/2023, Công ty Western City đã hoàn trả khoản vốn góp hợp tác kinh doanh cho công ty để tất toán hợp đồng hợp tác kinh doanh số 05/2022/HĐHT-AGG-WTC.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia.

Công ty Western City là chủ đầu tư của dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc (tên thương mại là West Gate Bình Chánh) với tổng diện tích đất được phê duyệt là 31.005 m2. Dự án có gần 2.000 căn hộ (có diện tích dao động từ 59 - 113m2), được thiết kế 2 - 3 phòng ngủ. Tiến độ dự án từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2025. Tổng vốn đầu tư đạt 2.800 tỷ đồng.

Đầu tháng 12/2024, bất động sản An Gia cũng bị xử phạt hành chính theo quyết định số 1331/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, AGG bị xử phạt 85 triệu đồng do đã có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định đối với các tài liệu gồm hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Bất động sản An Gia còn bị phạt 60 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định. Theo đó, AGG đã công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023.

Quý III/2024, AGG đạt doanh thu thuần 268 tỷ đồng, giảm tới 85,5% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ giảm từ 26,2% xuống còn 19,6%. Lợi nhuận sau thuế quý III/2024 đạt 24 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, doanh thu của Bất động sản An Gia đạt 1.750 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, lần lượt giảm 53% và 31,6% so với cùng kỳ. Đồng thời, công ty cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 250 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của bất động sản An Gia đạt 7.204 tỷ đồng, giảm 22,5% so với đầu năm. Hàng tồn kho của AGG tính đến thời điểm cuối quý III/2024 đạt 900 tỷ đồng, giảm 55% so với đầu năm, phần lớn là bất động sản dở dang tại các dự án như dự án Westgate (413 tỷ đồng); dự án The Standard (194 tỷ đồng); dự án Signial (234 tỷ đồng)...