Công ty chứng khoán dự báo lợi nhuận Hòa Phát sẽ vượt mốc 1 tỷ USD vào năm 2026

Nhiều yếu tố thuận lợi thúc đẩy giá thép tăng

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán BIDV (BSC) kỳ vọng giá HRC bình quân năm 2025 của Hòa Phát (mã: HPG) sẽ tăng lên mức 550 USD/tấn sau khi Bộ Công thương thông qua thuế chống bán phá giá HRC.

BSC cho biết, chênh lệch giá HRC Việt Nam và Trung Quốc đã tăng lên từ 30 USD lên 64 -102 USD sau khi áp thuế CBPG 19,38% - 27,38%. Theo dữ liệu thu thập được vào đầu tháng 2, giá chào HRC của HPG ở mức 509 USD/tấn, của Formosa là 495 USD/tấn, của Trung Quốc là 480 USD/tấn CFR VN, của Hàn Quốc là 490 USD/tấn, của Nhật Bản là 500 USD/tấn CFR VN.

Sau khi áp thuế, BSC ước tính giá HRC của Trung Quốc nhập vào Việt Nam sẽ ở mức 575 – 615 USD/tấn – cao hơn 64-102 USD so với giá HRC của HPG. Sức ép cạnh tranh với HRC Trung Quốc hạ nhiệt sẽ tạo cơ hội cho HPG tăng giá thép.

Thêm vào đó, nhóm phân tích dự báo nhu cầu tôn mạ, ống thép trong nước sẽ phục hồi trong năm 2025-2026 nhờ thị trường bất động sản cải thiện. Thêm vào đó, BSC cho rằng Việt Nam sẽ thông qua áp thuế chống bán phá tôn mạ lạnh tạm thời vào tháng 4/2025 và kỳ vọng chính thức vào quý 3/2025.

Hiện tại, BSC nhận thấy các tín hiệu về nhu cầu thép phục hồi đã trở nên rõ nét hơn. “ Bằng chứng là việc các đại lý đang nhập hàng trở lại. Cùng với đó, một số nhà máy thép đã bắt đầu tăng giá bán phôi hàng dự án vào cuối tháng 2, nhu cầu hạ nguồn phục hồi – sẽ là yếu tố giúp HPG tăng giá HRC thượng nguồn ”, báo cáo chỉ rõ.

Định giá HPG đang ở vùng đáy

Mặt khác, nhóm phân tích giữ quan điểm nhà máy Dung Quất 2 sẽ tiêu thụ tốt trong năm 2025 -2026 nhờ chi phí sản xuất cạnh tranh và lợi thế về hệ thống phân phối lớn cũng như việc Việt Nam đã thông qua áp thuế chống bán phá giá thép HRC từ Trung Quốc tạm thời vào Tháng 2/2025 và kỳ vọng chính thức vào Quý 3/2025.

BSC nhấn mạnh về việc thị trường HRC nội địa đang thiếu cung. Hiện tại, nguồn cung trong nước từ HPG, Formosa đạt 7 triệu tấn HRC/năm – đáp ứng được 56% tổng nhu cầu trong nước (12-13 triệu tấn HRC/năm). Phần còn lại đang phụ thuộc 5 -6 triệu tấn HRC nhập khẩu từ Trung Quốc. Do đó, với việc áp thuế chống bán phá HRC từ Trung Quốc, BSC tin rằng đầu ra dự án Dung Quất 2 hoàn toàn được thị trường hấp thụ 100% – thay thế cho phần nhập khẩu.

Về chu kỳ ngành thép, định giá của HPG đang ở vùng đáy. Năm 2025, P/B FWD 2025 = 1,3x, P/E FWD 2025 = 9,8x. BSC cho rằng vị thế HPG sẽ ngày càng được củng cố trong chu kỳ tới và mức định giá hiện tại đang rất rẻ đối với doanh nghiệp đầu ngành.

Sau giai đoạn 2015 – 2025, đa số các sản phẩm thượng nguồn (phôi dài, HRC), và hạ nguồn từ Trung Quốc (tôn mạ, thép dài, thép cán nguội, HRC . . .) đều đã bị áp thuế chống bán phá giá. Điều này dẫn đến sức ép cạnh tranh với thép giá rẻ từ Trung Quốc đã giảm xuống, và đầu vào các công ty hạ nguồn gần như sẽ phụ thuộc lớn vào hai nhà máy thép nội địa là Hoà Phát và Formosa.

Trong bối cảnh đó, việc sở hữu dây chuyền phát triển thép đầy đủ (đi từ quặng sắt, than cốc) sẽ là ưu thế rất lớn trong chu kỳ tới. Điều này cho phép HPG dễ dàng mở rộng sang các sản phẩm thép khác, và có thể lấy thêm thị phần cũng như tỷ suất lợi nhuận từ các công ty hạ nguồn hiện tại.

Với quan điểm trên, BSC dự báo rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của HPG sẽ cải thiện trong các quý tới . BSC xây dựng kịch bản lợi nhuận ròng theo giá bán HRC.

Trong trường hợp giá HRC trung bình năm 2025 ở mức 550 USD/tấn (+7% so với Tháng 2), biên lợi nhuận gộp dự kiến đạt 16,4% và lợi nhuận ròng năm 2025 của HPG sẽ đạt 18.018 tỷ đồng, tương ứng tăng 50% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần dự báo đạt 180.705 tỷ đồng, tương ứng tăng 30% so với cùng kỳ.

Cho năm 2026, BSC dự phóng HPG ghi nhận doanh thu thuần hơn 220.000 tỷ và lợi nhuận ròng 25.600 tỷ (> 1 tỷ USD), lần lượt tăng trưởng 22% và 31% so với năm 2025.