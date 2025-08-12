Công ty con của Hoàng Anh Gia Lai 'hút' 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã có văn bản công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 8/8/2025, Hưng Thắng Lợi Gia Lai phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã HTL12501 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 8/8/2028.

Được biết, đây là lô trái phiếu đầu tiên mà Hưng Thắng Lợi Gia Lai phát hành trong năm 2025 (theo công bố trên HNX).

Vốn điều lệ của doanh nghiệp này hiện ở mức 1.285 tỷ đồng. Hưng Thắng Lợi Gia Lai được biết đến là công ty con do Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) sở hữu 98,78% vốn. Số vốn còn lại của Hưng Thắng Lợi Gia Lai được chia đều cho 2 cổ đông Thủy Ngọc Dũng và Lê Thị Liễu.

Theo công bố mới đây về tình hình kinh doanh trong quý II/2025, HAGL đã chính thức xóa sạch lỗ lũy kế.

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất quý II/2025 của HAG đạt 2.329 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Phần lớn doanh thu vẫn đến từ mảng trái cây. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 888 tỷ đồng, tăng mạnh 84%.

Doanh thu tài chính đi lùi 14% còn 78 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng mạnh 75% lên 285 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 24% lên 108 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn phải chịu khoản lỗ khác tăng từ 18 tỷ đồng lên 34 tỷ đồng.

Kết quả, HAGL vẫn báo lợi nhuận ròng đạt 510 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ.

Sau 6 tháng đầu năm, HAGL mang về 3.709 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34%; lãi ròng 870 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Kết quả này tương ứng 67% mục tiêu doanh thu và 79% mục tiêu lợi nhuận cả năm, theo kế hoạch được ĐHĐCĐ 2025 thông qua.

Nhờ lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ âm hơn 7.500 tỷ đồng sang dương gần 400 tỷ đồng. Như vậy, công ty của Bầu Đức thoát cảnh lỗ lũy kế kể từ quý IV/2020 đến nay.







