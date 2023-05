Công ty con của Novaland báo lỗ 131 tỷ năm 2022, phát sinh dư nợ trái phiếu gần 2.300 tỷ

Công ty TNHH No Va Thảo Điền - công ty con do Tập đoàn Đầu tư địa ốc No va (Novaland) sở hữu 99,99% vốn (vốn điều lệ 7.822 - tại ngày 31/12/2022) - vừa công bố tình hình tài chính năm 2022.

Theo đó, No Va Thảo Điền cho biết cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 7.638,8 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với năm trước.

Đáng chú ý, năm 2022, No Va Thảo Điền báo lỗ sau thuế 131 tỷ đồng, trong khi năm trước có lãi 48 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 0,18 lần của năm trước lên mức 0,49 lần, cho thấy nợ phải trả của No Va Thảo Điền ghi nhận ở mức 3.743 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm 2021 (1.195 tỷ đồng) và tương đương 49% vốn chủ sở hữu.

Tổng tài sản ở thời điểm cuối năm 2022 đạt 11.377 tỷ đồng, tăng 45% so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý, trong năm 2022, No Va Thảo Điền còn phát sinh dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,3 lần, nợ trái phiếu ghi nhận 2.292 tỷ đồng. Đây là số trái phiếu No Va Thảo Điền phát hành ngày 5/9/2022 với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10,5%.

Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu đáo hạn vào ngày 5/9/2027.

Đến đầu tháng 3/2023, No Va Thảo Điền có văn bản thông báo việc chậm thanh toán của lô trái phiếu trên với số tiền lãi gần 120 tỷ đồng - kỳ thanh toán lãi đầu tiên của lô trái phiếu. Theo đó, ngày đến hạn thanh toán 6/3/2023, ngày dự kiến thanh toán 15/3/2023 với lý do chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán.

Về lô trái phiếu này, trước đó, HĐQT Novaland (công ty mẹ của No Va Thảo Điền) đã thông qua nghị quyết việc sử dụng tài sản của công ty để bảo đảm cho các khoản huy động vốn của No Va Thảo Điền. Theo đó, Novaland đã sử dụng 54 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM (tổng diện tích là 93.240 m2) thuộc sở hữu của công ty, để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ khác liên quan đến khoản huy động tối đa 2.300 tỷ từ trái phiếu và khoản cấp tín dụng 100 triệu đồng từ ngân hàng SCB của No Va Thảo Điền.

Theo tìm hiểu, No Va Thảo Điền được thành lập vào ngày 5/2008, người đại diện pháp luật là ông Bùi Đạt Chương - em trai của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn.