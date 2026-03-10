Công ty con của Viconship lên kế hoạch lợi nhuận 'đi lùi', niêm yết cổ phiếu trên HoSE

Công ty CP Cảng Xanh VIP (MCK: VGR, sàn UPCoM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào chiều ngày 27/3 sắp tới, tại tòa nhà điều hành Cảng Xanh VIP (phường Đông Hải, TP.Hải Phòng).

Theo tờ trình công bố, Cảng Xanh Vip trình cổ đông về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Nếu được thông qua, toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành sẽ được đưa vào hồ sơ niêm yết.

Doanh nghiệp cho biết việc chuyển sàn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ về quy mô của Công ty trong thời gian tới; đồng thời, tăng cường tính minh bạch, nâng cao tiềm lực và giá trị, vị thế cổ phiếu của Công ty, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lón, mang lại lợi ích cho cổ đông hiện tại và nhà đầu tư trong tương lai. Thời điểm thực hiện sẽ được cân nhắc sau khi đại hội thông qua, tùy theo điều kiện thị trường và tình hình thực tế.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Cảng Vip Xanh đặt mục tiêu kinh doanh với tổng doanh thu hơn 1.021 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 371 tỷ đồng, tương ứng giảm 11,4% và 33,6% so với kết quả thực hiện năm 2025. Ngoài ra, đại hội dự kiến thông qua kế hoạch chia cổ tức với mức chi trả tối thiểu 20% vốn điều lệ công ty.

VGR kết thúc năm 2025 với tổng doanh thu 1.153 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 559 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 43% so với năm 2024. Doanh nghiệp cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2025 chủ yếu đến từ chi phí sửa chữa lớn đã phân bổ hết, áp dụng tăng đơn giá cước nội, một số tài sản cố định hết khấu hao và khoản bồi thường bảo hiểm liên quan đến thiệt hại do bão Yagi.

Cảng Xanh Vip được thành lập năm 2014 tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng. Hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp này bao gồm cung cấp các dịch vụ bốc xếp hàng hóa, kho bãi và lưu giữ hàng hóa cùng các hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

VGR lên UPCoM từ năm 2018 nhưng thanh khoản khá thấp do cơ cấu cổ đông cô đặc. Tại thời điểm cuối năm 2025, Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) trở thành công ty mẹ của Cảng Xanh Vip với tỷ lệ 54,35%; Công ty Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd nắm 21,74% và Công ty CP Quản lý Quỹ Leadvisors nắm 13,7%; cổ đông khác nắm 10,21%.

Về vấn đề nhân sự, VGR vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Ngô Vĩnh Tuấn. Đơn từ nhiệm này sẽ được thông qua tại đại hội, đồng thời cổ đông bầu thành viên thay thế.



