Công ty Công nghệ Be Group bị cưỡng chế thuế hơn 10 tỷ đồng

Ngày 11/8/2025, Thuế cơ sở 1 TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3400/QĐ-TCS1-KĐT áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH Công nghệ Be Group.

Theo quyết định, cơ quan thuế sẽ thực hiện trích tiền và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp từ ngày 11/8/2025 đến 9/9/2025. Số tiền cưỡng chế hơn 10,1 tỷ đồng.

Công ty TNHH Công nghệ Be Group được thành lập vào tháng 3/2020, trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất phần mềm. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện tại là bà Vũ Hoàng Yến (sinh năm 1987). Vốn điều lệ hiện nay là hơn 135 tỷ đồng.

Bà Vũ Hoàng Yến hiện cũng là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Be Group. CTCP Be Group là đơn vị sở hữu phát triển nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ “be”. Be hiện đang cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm vận tải, giao hàng, giao đồ ăn, mua sắm nhu yếu phẩm, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông,... cũng như tiếp tục phát triển và ra mắt các sản phẩm mới.