Công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế nợ thuế gần 500 triệu đồng: Chuyện gì đã xảy ra?

11-08-2025 - 18:25 PM | Lifestyle

Ngày 11/8, theo tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Cục Thuế - Bộ Tài chính, Công ty TNHH M-TP Entertainment bị cơ quan thuế cưỡng chế nợ thuế với số tiền gần 500 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH M-TP Entertainment (Mã số thuế: 0314101016) bị cưỡng chế nợ thuế theo 4 quyết định cưỡng chế số 3211, 3212, 3213 và 3214, mỗi quyết định này cưỡng chế số tiền nợ thuế là 118.725.104 đồng. Như vậy với 4 quyết định trên, tổng số tiền nợ thuế bị cưỡng chế của M-TP Entertainment là 474.900.416 đồng. 

Các quyết định cưỡng chế nói trên có hiệu lực từ ngày 26/6/2025 đến 25/7/2025, biện pháp cưỡng chế được áp dụng là "Trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế". 

Công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế nợ thuế gần 500 triệu đồng: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 1.

Vì sao công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế nợ thuế?

Về cơ bản, "cưỡng chế nợ thuế" là biện pháp cơ quan thuế áp dụng khi doanh nghiệp không tự nguyện nộp các khoản thuế, phí, tiền phạt đúng hạn.

Theo Luật Quản lý thuế 2019 và các nghị định hướng dẫn, doanh nghiệp có thể bị cưỡng chế trong các trường hợp chính sau:

1. Nợ thuế quá hạn

- Nếu công ty nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp mà không có lý do chính đáng (không được gia hạn, không đang khiếu nại…).

- Hoặc mới nợ dưới 90 ngày nhưng đã có hành vi tẩu tán tài sản hoặc bỏ trốn để tránh nghĩa vụ thuế.

2. Không chấp hành quyết định xử phạt

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế (ví dụ: kê khai sai, trốn thuế, vi phạm hóa đơn…) mà không nộp tiền phạt đúng hạn.

- Có thể bao gồm cả tiền phạt do quản lý thị trường, hải quan nhưng được thu qua cơ quan thuế.

3. Không thực hiện sau khi được nhắc nhở

- Cơ quan thuế đã gửi thông báo nợ hoặc quyết định cưỡng chế, nhưng công ty vẫn không nộp.

-  Khi đó, thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế như:

  1. Trích tiền từ tài khoản ngân hàng của công ty.

  2. Phong tỏa tài khoản ngân hàng.

  3. Khấu trừ một phần lương hoặc thu nhập.

  4. Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng (khóa hóa đơn điện tử).

  5. Kê biên tài sản, bán đấu giá để thu hồi nợ thuế.

  6. Thu hồi giấy phép kinh doanh (nếu vẫn không nộp).

"Cưỡng chế nợ thuế" không đồng nghĩa hoàn toàn với "trốn thuế"

Công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế nợ thuế gần 500 triệu đồng: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 2.

Sơn Tùng M-TP đại diện M-TP Entertainment trong buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược vào startup công nghệ Luxstay cùng Shark Nguyễn Thanh Việt và Shark Phạm Thanh Hưng năm 2019.

Về khía cạnh pháp lý, việc một công ty bị cưỡng chế nợ thuế không đồng nghĩa 100% là công ty đó trốn thuế. Có thể chỉ là công ty nộp chậm do dòng tiền gặp vấn đề hoặc đang tranh chấp số tiền thuế phải nộp. Tuy nhiên, "cưỡng chế" là mức độ nghiêm trọng hơn "nợ thuế" thường, vì nghĩa là cơ quan thuế đã bắt đầu hành động trực tiếp để thu hồi tiền nợ thuế của người nộp thuế.  

M-TP Entertainment được biết đến là công ty giải trí do ca sĩ Sơn Tùng M-TP thành lập và điều hành. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất âm nhạc, quản lý nghệ sĩ và sản xuất nội dung giải trí. M-TP Entertainment được biết đến là một trong những công ty giải trí hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều thành công trong việc đào tạo nghệ sĩ trẻ và sản xuất các sản phẩm âm nhạc, giải trí chất lượng.

Thông tin công ty của Sơn Tùng bị cưỡng chế nợ thuế hiện thu hút sự quan tâm của dư luận. Phía công ty chưa đưa ra bình luận nào.

Bảo vệ lương 5 triệu đồng/tháng nhưng xem livestream tặng quà đến 430 triệu đồng: Cảnh sát điều tra phát hiện hành động lạ vào mỗi đêm ở công ty

Theo Thanh Vân

Đời sống pháp luật

