Công ty của Sơn Tùng M-TP ra thông báo quan trọng

Ngày 9/6, Công ty TNHH M-TP Entertainment đã chính thức công bố thông cáo liên quan đến việc cập nhật phiên bản phát hành của MV Come My Way.

Theo đó, ﻿trên cơ sở các nguyên tắc đã được khẳng định trong thông tin ngày 5/6/2026, cùng với quá trình xem xét và đánh giá toàn diện các diễn biến liên quan, M-TP Talent đã quyết định cập nhật phiên bản phát hành của MV Come My Way thông qua việc điều chỉnh phân đoạn hậu danh đề (after-credits scene).

M-TP Entertainment cho biết, đây là một quyết định được đưa ra trên tinh thần thiện chí, với mong muốn để câu chuyện có thể lắng lại, hạn chế những trao đổi chưa cần thiết và tạo thêm không gian để các bên liên quan tiếp tục làm việc với nhau trong sự bình tĩnh, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.

M-TP Talent và Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP bày tỏ luôn nhất quán với nguyên tắc tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các chuẩn mực nghề nghiệp trong mọi hoạt động sáng tạo.



M-TP Entertainment khẳng định rằng việc điều chỉnh này không phản ánh hay thừa nhận bất kỳ kết luận pháp lý nào. Mọi vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên (nếu có) sẽ được xem xét và giải quyết theo quy định pháp luật trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan và các quy định hiện hành.﻿

Trước đó, ngày 2/6, tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine đăng tải bài viết trên Threads, tố cáo sự tương đồng giữa tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang và một bối cảnh xuất hiện trong MV COME MY WAY của Sơn Tùng M-TP và Tyga.

Rạng sáng 3/6, Microwave Soups - đơn vị chỉ đạo mỹ thuật và thiết kế bối cảnh đã đăng tải thư xin lỗi nghệ sĩ thị giác Lê Giang, thừa nhận đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình mảnh phù điêu tác phẩm Vestige of the Land (Tàn chỉ) của cô mà chưa có sự xin phép hay trao đổi, xin ý kiến ngay từ đầu.

Đến ngày 5/6, Antiantiart ﻿- đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các hạng mục sáng tạo liên quan đến dự án cũng ra thông cáo chính thức cho biết, đang tiến hành rà soát và làm việc chặt chẽ với Microwave Soups để xác định rõ các yếu tố kỹ thuật, pháp lý và tìm kiếm giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của tất cả các bên.

AAA cũng thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của mình khi đã không đảm bảo chất lượng công việc và các cam kết tuân thủ đã ký kết.