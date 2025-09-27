Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay Viettel Post tham vọng phủ sóng 5.000 điểm sạc và giao nhận trên toàn quốc

Mới đây, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, một động thái thu hút sự chú ý của giới đầu tư và thị trường.

Cốt lõi của thỏa thuận này là việc hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực của mình sẽ cùng tối ưu hóa mạng lưới điểm kinh doanh sẵn có để mở rộng song song hai loại hình hạ tầng quan trọng: trạm sạc xe điện và tủ giao nhận thông minh.

Theo thỏa thuận, V-Green sẽ tiến hành khảo sát và lắp đặt khoảng 3.000 trạm sạc và tủ đổi pin cho xe máy điện tại các địa điểm chiến lược thuộc mạng lưới của Viettel Post trên toàn quốc. Bước đi này không chỉ giúp V-Green nhanh chóng tiến gần hơn đến mục tiêu tham vọng là sở hữu 500.000 cổng sạc và 150.000 tủ đổi pin trên cả nước, mà còn giải quyết được bài toán mặt bằng vốn luôn là một thách thức lớn trong việc phát triển hạ tầng.

Ở chiều ngược lại, Viettel Post lên kế hoạch triển khai 2.000 tủ giao nhận thông minh Smart Box tại các điểm sạc và đổi pin phù hợp của V-Green. Với lợi thế từ mạng lưới lên tới hàng trăm nghìn điểm của V-Green, Viettel Post có cơ hội mở rộng kênh giao hàng thông minh của mình tới 63 tỉnh thành trong thời gian ngắn nhất, tối ưu hóa chặng giao hàng cuối (last-mile delivery) và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Chia sẻ về sự hợp tác, ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Tổng Giám đốc V-Green, nhấn mạnh: “Sự hợp tác này không chỉ giúp V-Green mở rộng mạng lưới hạ tầng sạc và đổi pin một cách nhanh chóng mà còn tạo ra một hệ sinh thái tiện lợi và đa dụng cho khách hàng”.

Trong khi đó, ông Đinh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Post, cho biết: “Việc hợp tác với V-Green là một bước tiến quan trọng giúp chúng tôi hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi xanh và số hóa. Tích hợp các điểm sạc và tủ đổi pin sẽ giúp Viettel Post tối ưu hiệu quả hoạt động, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành logistics Việt Nam”.

Sự hợp tác không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ mặt bằng. Hai bên còn hướng đến việc phát triển các mô hình nhượng quyền kinh doanh, cam kết ưu tiên sử dụng dịch vụ chéo của nhau, và đáng chú ý là cùng nghiên cứu , phát triển các mẫu xe máy điện được "đo ni đóng giày" cho nhu cầu đặc thù của lực lượng bưu tá và shipper. Điều này cho thấy một tầm nhìn hợp tác sâu rộng, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai mà còn góp phần định hình tương lai của ngành giao thông và logistics theo hướng xanh và bền vững hơn tại Việt Nam.

Động thái hợp tác với Viettel Post là bước đi mới nhất trong chiến lược mở rộng thần tốc của V-Green thông qua việc "bắt tay" với các đối tác sở hữu mạng lưới bán lẻ và dịch vụ rộng lớn.

Trước đó, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã công bố các thỏa thuận tương tự với những "ông lớn" như PNJ nhằm đặt trạm sạc tại các cửa hàng, văn phòng, nhà máy, hay hợp tác cùng Thế Giới Di Động để biến khoảng 2.000 cửa hàng thành điểm sạc và đổi pin xe điện. Chiến lược này cho thấy V-Green đang rất quyết liệt trong việc tận dụng các hệ sinh thái sẵn có để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.