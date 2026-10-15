Công ty của tỷ phú Trần Đình Long bán gần 1 triệu quả trứng gà mỗi ngày, đưa hàng sang cả Lào và Campuchia

Tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát.

Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát, so với quý trước, Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đạt sản lượng cám bán ra trong quý 3 tăng gần 8%, lượng heo xuất bán tăng 47% và sản lượng trứng tăng hơn 1%.

Ở mảng thức ăn chăn nuôi, lượng cám phân phối ra thị trường trong quý III đạt gần 52.000 tấn, tăng 12% so với quý 2 và 14% so với cùng kỳ năm 2025. Hệ thống trang trại nội bộ sử dụng hơn 46.000 tấn, đưa tổng lượng tiêu thụ lên gần 98.000 tấn, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát hiện phân phối qua hơn 600 đại lý trên toàn quốc.

Về chăn nuôi heo, tổng lượng xuất bán trong quý III đạt hơn 151.000 con, tăng 47% so với quý II. Trong đó, heo thịt thương phẩm đạt gần 107.000 con, tăng 41%; heo cai sữa hơn 44.000 con, tăng 67%; heo hậu bị hơn 400 con. HPA vận hành 8 trang trại với quy mô đàn nái 25.000 con, chủ động 100% con giống DanBred từ cụ kỵ, bố mẹ đến thương phẩm. Năng suất sinh sản đạt 33-34 con cai sữa/nái/năm, gấp 1,5 lần mức trung bình toàn ngành.

Sản lượng trứng gà quý III đạt hơn 87 triệu quả, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hơn 1% so với quý II. Bình quân mỗi ngày gần một triệu quả trứng được đưa ra thị trường qua kênh truyền thống, hệ thống siêu thị, nhà máy thực phẩm, khách sạn, trường học và xuất khẩu sang Lào, Campuchia. HPA đứng số 1 về thị phần trứng gà sạch khu vực miền Bắc.

Trong chăn nuôi bò, Hòa Phát vận hành ba trang trại tại Hưng Yên, Quảng Trị và Đồng Nai. Bên cạnh bò Úc, công ty mở rộng nguồn cung với bò Thái và bò nội địa, chủ động nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu thịt bò ngày càng đa dạng của thị trường.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ hơn 274.000 tấn thức ăn chăn nuôi, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng cám phân phối ra thị trường đạt hơn 143.000 tấn, tăng gần 11%, phần còn lại cung cấp cho các trang trại nội bộ. Sản lượng trứng gà 9 tháng đạt gần 258 triệu quả, tăng gần 3% so với cùng kỳ.

Thành lập năm 2015, Nông nghiệp Hòa Phát là đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát, do tỷ phú Trần Đình Long sáng lập. Doanh nghiệp phát triển chuỗi chăn nuôi khép kín, từ thức ăn chăn nuôi đến con giống và vật nuôi thương phẩm, qua đó chủ động hơn trong kiểm soát chi phí và quản lý dịch bệnh. Sau 10 năm hoạt động, công ty dẫn đầu về cung cấp bò Úc tại Việt Nam và thị phần trứng gà sạch ở miền Bắc, đồng thời nằm trong top 10 doanh nghiệp có quy mô đàn nái lớn nhất và top 13 nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước.

Năm 2025, doanh thu của Nông nghiệp Hòa Phát đạt hơn 8.300 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55%.

Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, với định hướng mở rộng chăn nuôi heo và tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi.