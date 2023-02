Công ty liên quan cổng game 123game.vn bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt

Theo thông tin mới công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước , ngày 6/2/2023, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (địa chỉ tại lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới bị xử phạt 85 triệu do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: Báo cáo thường niên năm 2019, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Cổng game 123game.vn (ảnh oneworld.vn)

Bên cạnh đó, công ty cũng không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): Báo cáo thường niên năm 2019, báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2020, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.



Ngoài ra, doanh nghiệp còn công bố thông tin không đúng thời hạn: báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty ngày 2/01/2020.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONE WORLD JSC) chính thức được thành lập ngày 2/01/2009, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) trên Internet. Bao gồm: Phát hành và phát triển game online trên nền tảng PC, Android, iOS, Phát triển các ứng dụng trên mobile, Gia công phần mềm, Phát triển nội dung số.

ONE WORLD hiện sở hữu hơn 4 triệu khách hàng. Ngày 6/7/2015, ONE WORLD là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số 297/GP-BTTTT cho cổng game http://123game.vn. Tháng 7/2015, ONE WORLD mở rộng sang phát triển game online.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ONW đang được giao dịch trên sàn UpCOM. Cổ phiếu ONW có giá 4.400 đồng/cp và đang bị hạn chế giao dịch.