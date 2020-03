Công ty mẹ Cao su Phước Hòa (PHR) ước lãi 1.148 tỷ đồng năm 2020

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR)vừa thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, trong đó có báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Kết quả SXKD năm 2019

Theo báo cáo, sản lượng khai thác năm 2019 của công ty đạt hơn 12.002 tấn, và sản lượng thu mua đạt gần 14.809 tấn. Trong khi đó sản lượng tiêu thụ đạt trên 32.690 tấn. Trên BCTC công ty thể hiện lượng hàng tồn kho đến cuối năm 2019 đạt 327 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của Công ty cũng thể hiện doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 đạt 1.639 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2018. Còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 488 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 450 tỷ đồng. EPS đạt 2.863 đồng.

HĐQT cũng đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó ngoài trích quỹ đầu tư phát triển (20% tổng lợi nhuận sau thuế) và trích quỹ khen thưởng phúc lợi (22,04% lợi nhuận sau thuế), thì sã dùng khoảng 406 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% cho cổ đông.

Điều chỉnh giảm 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

Trước đó, Cao su Phước Hòa cũng đã có giải trình chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán. Theo đó, sau kiểm toán lợi nhuận sau thuế của công ty bị điều chỉnh giảm hơn 34,4 tỷ đồng so với số liệu trên báo cáo công ty tự lập, xuống còn 488 tỷ đồng chủ yếu do công ty điều chỉnh triwch bổ sung dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòngh phải thu khó đòi, điều chỉnh bổ sung giá bán hàng tại công ty con.

Cao su Phước Hòa cũng cho biết, lợi nhuận năm 2019 thấp hơn nhiều so với năm 2018 chủ yếu do diện tích thanh lý cao su thấp hơn cùng kỳ đến hơn 428ha, làm cho lợi nhuận từ phần thanh lý cao su năm 2019 thấp hơn năm 2018. Bên cạnh đó, do lợi nhuận năm 2019 của CTCP KCN Nam Tân Uyên cũng thấp hơn nhiều so với năm 2018 cùng dẫn tới lợi nhuận ghi nhận về cho Cao su Phước Hòa thấp hơn.

Ước lãi công ty mẹ năm 2020 rơi vào khoảng 1.148 tỷ đồng

Ban lãnh đạo công ty cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 trong đó dự kiến sản lượng khai thác đạt 21.500 tấn, tăng 79% so với năm 2018, trong khi đó sản lượng thu mua cũng dự kiến tăng 1.200 tấn lên 16.000 tấn.

Cao su Phước Hòa ước tính tổng doanh thu công ty mẹ năm 2020 đạt gần 2.460 tỷ đồng. Còn lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ rơi vào khoảng 1.148 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với năm 2019.



Dự kiến giá bán cao su năm 2020 giảm gần 3% so với năm 2019



Cùng với đó công ty ước tính sản lượng tiêu thụ năm 2020 đạt 39.528 tấn, tăng 20,9% so với năm 2019. Tuy vậy, cao su Phước Hòa cũng dự kiến giá bán bình quân năm 2020 rơi vào khoảng 32,34 triệu đồng/tấn, giảm 1,07 triệu đồng/tấn so với giá bán bình quân đạt được năm 2019.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, ngoài việc trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, thì dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ tối thiểu 40%.