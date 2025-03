Công ty mẹ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và loạt “sếp” lớn muốn thoái sạch cổ phần một doanh nghiệp bất động sản

Trong thông báo mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (mã: LHC) đăng ký bán sạch 1.836.000 cổ phiếu L40 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 (tương đương 51% vốn điều lệ) theo phương thức thỏa thuận. Mục đích chuyển nhượng cổ phiếu, thời gian giao dịch dự kiến bắt đầu từ 6/3 đến hết 14/3/2025. Nếu giao dịch thành công, LHC sẽ không còn là cổ đông của L40.

Về mối liên hệ, ông Lê Đình Hiển đang là Chủ tịch HĐQT của cả LHC và L40. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Sơn, Tổng Giám đốc L40 đồng thời là Phó Tổng Giám đốc LHC.

Cùng ngày, Chủ tịch HĐQT L40 là ông Lê Đình Hiển và Tổng Giám đốc công ty là ông Nguyễn Văn Sơn cũng đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu nắm giữ lần lượt 17.710 đơn vị và 18.500 đơn vị để giảm tỷ lệ sở hữu. Cả 2 giao dịch của lãnh đạo cấp cao sẽ được diễn ra từ ngày 4/3-31/3/2025.

Bên cạnh đó, một số thành viên ban lãnh đạo L40 khác cũng có động bán thoái sạch vốn. Điển hình, ông Phạm Văn Hoàn, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 73.500 cổ phiếu nắm giữ; bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán toàn bộ 58.000 cổ phiếu.

Hồi cuối tháng 2/2025, loạt nhân sự cấp cao như ông Trần Bắc Việt, Ủy viên HĐQT; bà Lê Thị Thủy, Phụ trách quản trị và ông Dương Văn Vang, Thành viên Ban Kiểm soát cũng đăng ký bán toàn bộ tổng cộng hơn 98.000 cổ phiếu nắm giữ.

Động thái “rút lui” của dàn lãnh đạo công ty diễn ra trong bối cảnh L40 chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 vào ngày 7/3 tới đây tại TP. HCM. HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua đơn miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT Ngô Gia Tiển và ông Anselm Wong Siew Shen J.P, đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT thay thế. Theo thông tin công bố, ông Tiển và ông Anselm đã từ nhiệm vào ngày 19/12/2024 vì lý do cá nhân.

Đồng thời, HĐQT L40 sẽ trình ĐHĐCĐ phương án đầu tư mua cổ phần của CTCP Phức hợp Hà My, công ty thành lập vào tháng 2/2021 tại Quảng Nam, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Theo kế hoạch, L40 sẽ mua 9 triệu cổ phần Công ty Hà My từ cổ đông hiện hữu là ông Đỗ Tấn Vũ, với giá 12.000 đồng/cp, tương đương dự chi 108 tỷ đồng. Nếu thành công, L40 sẽ trở thành công ty mẹ của Hà My với 90% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh năm 2024 , doanh nghiệp này vừa ghi nhận con số kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 341 tỷ đồng và 43 tỷ đồng, tương ứng cao gấp 3 lần và gần 39 lần cùng kỳ năm trước.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu L40 chứng kiến mức tăng mạnh trong phiên 3/3, thị giá bật tăng hơn 8% so với phiên trước lên 41.000 đồng/cp.