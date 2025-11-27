Công ty mẹ của Google hướng tới mốc vốn hóa thị trường 4.000 tỷ USD

Biểu tượng của Google. (Nguồn: AFP)

Alphabet - công ty mẹ của Google - đang trên đà đạt mốc vốn hóa thị trường cao lịch sử 4.000 tỷ USD vào ngày 25/11, nhờ đợt tăng giá cổ phiếu mạnh kéo dài suốt một năm qua, khi công ty mẹ của Google đẩy mạnh tập trung vào các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Giá cổ phiếu của Alphabet tăng 4%, lên khoảng 331 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 25/11, đủ để đưa “gã khổng lồ” công nghệ vượt qua cột mốc quan trọng ngay khi thị trường mở cửa.

Tập đoàn công nghệ này đang gia nhập nhóm “ông lớn” công nghệ chạy đua để thống trị lĩnh vực AI đang bùng nổ, giữa bối cảnh công nghệ tiếp tục thu hút sự chú ý của Phố Wall trong năm nay.

Theo The Information, tập đoàn công nghệ Meta đang đàm phán để chi hàng tỷ USD mua chip AI của Google. Thỏa thuận dự kiến đưa các chip này – được gọi là bộ xử lý tensor (TPU) – vào các trung tâm dữ liệu từ năm 2027. Meta cũng có thể thuê quyền sử dụng chip từ mảng dịch vụ đám mây của Google vào năm 2026.

Nếu được ký kết, thỏa thuận sẽ cho thấy tiến bộ của Google trong nỗ lực thách thức vị thế thống trị của Nvidia trên thị trường chip AI, khi các tập đoàn công nghệ lớn chạy đua xây dựng trung tâm dữ liệu để đón làn sóng nhu cầu AI tăng mạnh. Việc Meta lựa chọn sử dụng công nghệ này sẽ giúp Google củng cố vị thế trên thị trường chip và trở thành một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho chip của Nvidia.