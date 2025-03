Công ty ofi Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng WEPs của UN WOMEN

"Lựa chọn thay đổi tích cực - Choices for Change" là chiến lược Phát triển Bền vững được tập đoàn ofi công bố toàn cầu năm 2024, và tại Việt Nam công ty cam kết tạo ra môi trường làm việc hòa nhập, hỗ trợ phụ nữ trong doanh nghiệp và cộng đồng phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp ngày càng chú trọng phát triển bền vững, chiến lược thúc đẩy bình đẳng giới trở thành động lực tăng trưởng nhưng vẫn còn là thách thức. ofi Việt Nam kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển bền vững ở nhiều mục tiêu và lĩnh vực khác nhau, trong đó lấy mục tiêu bình đẳng giới làm một trong những trọng tâm trong chiến lược tại Việt Nam. Nhờ đó, doanh nghiệp vinh dự nhận giải thưởng WEPs 2024 của UN Women và Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024 do Anphabe bình chọn.

Thành tựu kép này là minh chứng cho những bước đi đúng đắn của ofi Việt Nam và còn đặt ra câu hỏi: Điều gì đã giúp ofi Việt Nam thành công trong việc xây dựng một môi trường làm việc bền vững và bình đẳng?

Nỗ lực của ofi Việt Nam trên hành trình thúc đẩy bình đẳng giới

Bình đẳng giới không chỉ dừng ở chính sách mà cần những chương trình hành động thiết thực. Tại ofi Việt Nam, chiến lược này được triển khai từ môi trường làm việc đến cộng đồng, tạo ra tác động bền vững. Doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc bình đẳng và truyền cảm hứng cho các bạn nhân viên nữ có cơ hội phát triển bản thân và nâng cao năng lực lãnh đạo.

Các sáng kiến tiêu biểu như chương trình Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc (ofi Care) hay học bổng Hỗ trợ phát triển giáo dục (ofi YES!) – giúp đỡ con em lao động nữ chi phí học tập và dụng cụ học tập, đã tạo ra những thay đổi tích cực, giúp cán bộ công nhân viên nữ tại công ty an tâm làm việc và phát triển sự nghiệp.

Nhiều học bổng Hỗ trợ phát triển giáo dụng (ofi YES!) được trao tặng, giúp đỡ con em lao động nữ tại ofi Việt Nam trong năm 2024.

Không chỉ dừng lại trong khuôn khổ doanh nghiệp, ofi Việt Nam còn tích cực đồng hành cùng cộng đồng và nông dân, đặc biệt là nhóm hộ nông dân do nữ làm chủ, những người đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng nông nghiệp nhưng thường gặp nhiều khó khăn trong quá trình canh tác và nâng cao chất lượng nông sản đầu ra.

Chỉ riêng trong năm 2023, công ty đã hỗ trợ hơn 600 hộ nông dân do nữ làm chủ trồng cây cà phê, hơn 190 hộ nông dân do nữ làm chủ trồng tiêu và cây quế lấy vỏ, cùng 3.000 hộ nông dân do nữ làm chủ trồng cây điều nhằm nâng cao năng suất sản xuất theo hướng phát triển bền vững và giới thiệu các phương pháp canh tác nông nghiệp tái tạo, dựa trên cơ sở dữ liệu.

Chiến lược phát triển bền vững "Lựa chọn thay đổi tích cực – Choices for Change"

Thông qua chiến lược "Lựa chọn thay đổi tích cực – Choices for Change", ofi Việt Nam tiếp tục tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường. Chiến lược này mang lại tác động lâu dài trên bốn lĩnh vực quan trọng: Phát triển nông nghiệp thịnh vượng, Phát triển cộng đồng, Chống biến đổi khí hậu và Tái định hình cuộc sống.

Một trong những sáng kiến nổi bật của ofi Việt Nam là chương trình đào tạo và tập huấn, cấp chứng chỉ cho nông dân, với hơn 12.000 nông dân được đào tạo nâng cao kỹ thuật canh tác nông nghiệp và trao tặng 73.600 cây điều giống và cây cà phê giống trong giai đoạn 2022 và 2023. Những hoạt động này giúp nâng cao năng suất, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu lên ngành nông nghiệp.

Song song đó, ofi Việt Nam còn chú trọng phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động giáo dục và y tế. Từ năm 2022 - 2023, doanh nghiệp đã tài trợ hơn 1,6 tỉ đồng để hỗ trợ học phí cho hơn 450 em học sinh các cấp, giúp thế hệ trẻ tiếp cận giáo dục tốt hơn. Ngoài ra, các chương trình hiến máu nhân đạo và tập huấn về sức khỏe và dinh dưỡng cho người lao động cũng đã được triển khai, thể hiện trách nhiệm xã hội một cách rõ nét.

Hơn 27 năm hoạt động tại Việt Nam, ofi Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vượt bậc để trở thành một trong những nhà sản xuất, chế biến và xuất khẩu hàng đầu trong nước cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Hạt, Gia vị và Cà phê.

Những nỗ lực bền bỉ này giúp ofi Việt Nam duy trì vị thế hàng đầu trong nước trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Hạt, Gia vị và Cà phê, khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và môi trường. Thành công của ofi Việt Nam không chỉ được đo lường bằng lợi nhuận, mà còn bằng những giá trị tích cực mà họ mang lại cho cộng đồng.

Việc đạt giải thưởng WEPs và danh hiệu "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024" là minh chứng rõ ràng cho cam kết của ofi Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, bền vững.

Ông Amith Verma, Chủ tịch Vùng Đông Nam Á, Trung Quốc và Châu Đại Dương của ofi, chia sẻ: "Danh hiệu này khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng môi trường làm việc hòa nhập, đa dạng và bình đẳng, hỗ trợ nhân viên phát triển và tạo tác động tích cực cho cộng đồng. Với chiến lược phát triển bền vững toàn cầu mang tên "Lựa chọn thay đổi tích cực – Choices for Change", chúng tôi tin rằng mỗi nhân viên đều có thể thúc đẩy sự thay đổi tích cực".

Bà Ruchi Tenani, Giám đốc Nhân sự Cấp Cao vùng Đông Nam Á, Trung Quốc và Châu Đại Dương của ofi, nhấn mạnh chiến lược nhân sự của ofi ở quy mô khu vực lẫn quy mô quốc gia đều tập trung vào những chương trình hành động thiết thực về bình đẳng giới và xây dựng văn hóa doanh nghiệp hòa nhập hơn, với cam kết mạnh mẽ từ Ban lãnh đạo đối với mục tiêu này tại nơi làm việc.

Hãy đồng hành cùng ofi Việt Nam kiến tạo một tương lai bền vững và bình đẳng!

Giải thưởng WEPs là sự kiện thường niên do Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức (VWEC). Giải thưởng đã nhiều năm hỗ trợ các hoạt động bình đẳng giới tại Việt Nam và các hoạt động của UN Women.